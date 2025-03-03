NBA｜當錫洛杉磯打吡轟29分　領湖人連續三勝快艇

今季第4次的洛杉磯打吡，也是兩隊3日內第2次對戰。結果洛杉磯湖人在當錫獨取29分下，以108:102再贏洛杉磯快艇，今個賽季4戰3勝。另外聯盟領先的克里夫蘭騎士率先突破50勝，以4分之差擊敗波特蘭拓荒者。

今季移離加密貨幣網體育館的快艇，兩日前先以102:106不敵湖人。今場同一場地再次交鋒，處於優勢也先是湖人。湖人今場從未落後 ，快艇更在第2節有7分35秒的時間無法得分，當中包括10次起手射失及3次失誤，半場湖人領先56:43。湖人在今場帶開過21分下，第4節雖然被快艇收窄分差，不過湖人仍以108:102取得今季第3次打吡戰的勝利。