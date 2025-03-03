NBA｜當錫洛杉磯打吡轟29分　領湖人連續三勝快艇

今季第4次的洛杉磯打吡，也是兩隊3日內第2次對戰。結果洛杉磯湖人在當錫獨取29分下，以108:102再贏洛杉磯快艇，今個賽季4戰3勝。另外聯盟領先的克里夫蘭騎士率先突破50勝，以4分之差擊敗波特蘭拓荒者。
今季移離加密貨幣網體育館的快艇，兩日前先以102:106不敵湖人。今場同一場地再次交鋒，處於優勢也先是湖人。湖人今場從未落後 ，快艇更在第2節有7分35秒的時間無法得分，當中包括10次起手射失及3次失誤，半場湖人領先56:43。湖人在今場帶開過21分下，第4節雖然被快艇收窄分差，不過湖人仍以108:102取得今季第3次打吡戰的勝利。
當錫（Luka Doncic）成為今場湖人得分最多的球員，個人貢獻29分及9次助攻，勒邦占士（LeBron James）亦有17分的進帳，新秀的基歷治（Dalton Knecht）亦有19分，協助湖人連贏第6場，而占士今場之後在常規賽及季後賽累積49,999分，將成為首位累積5萬分的球員。而快艇的利拿特（Kawhi Leonard）雖然取得個人今季最多的33分，但無法阻止快艇再敗。
騎士加時挫拓荒者今季50勝
目前仍在聯盟戰績領先的騎士，主場迎戰拓荒者。最終在加時以133:129擊敗對手，拿下球隊今季第50場的勝利。另外西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆同樣贏波，他們以146:132擊敗聖安東尼奧馬刺，謝倫威廉士（Jalen Williams）今場取得41，是個人職業生涯新高。另外紐約人在最多落後19分之下，以116:112加時擊敗邁亞密熱火。