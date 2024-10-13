達拉斯獨行俠 2023-24 賽季成績

戰績：50勝32負（NBA總決賽負波士頓塞爾特人）

進攻評級：117.0（排名第8）

防守評級：114.9（排名第18） 休賽期間動作： 新增球員：基利湯臣（Klay Thompson）、拿治馬素爾（Naji Marshall） 、基美斯（Quentin Grimes）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）

離隊球員：戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr ）、祖殊格連（Josh Green）、添夏達威 ( Tim Hardaway Jr.)

關鍵：獨行俠能找到平衡嗎？ 在上個賽季，大部分時間獨行俠就似一支在進攻和防守兩方互相拉扯的球隊。擁有聯盟前十的進攻能力，彌補聯盟尾十的防守漏洞；當錫（Luka Doncic）是MVP級別的超級明星，健康的艾榮（Kyrie Irving）是優秀的二哥，他們共同承擔創造進攻的責任，試圖帶領這支缺乏創造力的球隊。 你永遠不知道今晚會看到哪支獨行俠，球隊表現非常反覆，持續不斷的傷病更是加劇了這種不穩定。隊中有半打輪換球員缺席了大量比賽，這促使教練傑特在賽季中使用了35個不同的正選陣容，與聯盟其他球隊並列第五多。然後在3月初，傑特再次調整首發陣容，穩膽當錫和艾榮，夥拍防守出色的鍾斯，以及交易死線前來到的加福特和P.J.華盛頓。

去屆決賽雙星重點防守 獨行俠在常規賽的最後20場比賽中贏了16場——其中兩場輸球是為了讓主力球員休息——他們在這段期間的防守表現排名聯盟第二。他們在西岸季後賽中一路過關斬將，擊敗了快艇、雷霆和灰狼隊，場均僅讓對手每100次進攻得111.1分——這一數據在常規賽中幾乎可以排進前三。他們找到了成功的公式：當錫 +艾榮 + 強大且有運動能力的防守 = 0.757的勝率，換算下來就是62勝的節奏。 但在總決賽中，這條數學公式不再奏效。波士頓塞爾特人選擇對獨行俠的配角球員放軟手腳，全力防守兩大巨星當錫和艾榮。結果是，獨行俠的三分命中率從常規賽的前三名，跌至聯盟末尾。在塞爾特人防守體系下，以總局數4:1大勝獨行俠，獨行俠每100次進攻只能得106.7分，華盛頓、鍾斯、格連和基利巴（Maximilian Kleber）累計出手106次，僅命中43次（40.6%），三分命中率則是51射16中（31.3%）。

湯臣Catch and Shoot名列前茅 因此，基利湯臣（Klay Thompson）登場了。他在NBA歷史上三分命中數排名第六，在過去兩個賽季裡，他僅次於史提芬居里投進最多的三分球。過去11個賽季中，他有8次在接球投籃（Catch and Shoot）三分命中數上排名聯盟前兩名，這讓達拉斯獨行俠擁有了一個讓對手無法忽視的外圍射手。 總經理Nico Harrison（在短短18個月內幾乎完全重組了這支陣容）押注通過用K湯臣、拿治馬素爾（Naji Marshall）、基美斯（Quentin Grimes）（上賽季在紐約人季後賽中三分命中率達39%）和丁威迪（他之前效力達拉斯的兩個賽季中，三分命中率達40%）來取代鍾斯、格連和添夏達威，提升了球隊的投籃能力和進攻流暢度，足以讓球隊抗衡NBA最強大防守的頂級進攻球隊之一。 對前鋒華盛頓來說，今年將是巨大的挑戰，因為他可能要負責防守對方最強的外線得分手；對於即將成為二年生的拉夫利（Dereck Lively II）來說，作為新秀的他已展現潛力，但他需要再進一步；對主教練傑特來說，最大挑戰是找出合適的陣容；對於當錫來說，他現在清楚意識到，在總決賽級別的放大鏡下比賽，會有多麼的不舒服。 這是一個大賭注。如果成功了，回報可能是一個超大的金色獎盃。

最佳情況 基利湯臣（Klay Thompson）證明了他正是獨行俠所期望的進攻催化劑，再加上當錫和艾榮能夠保持健康的賽季，這將讓獨行俠擁有全聯盟最好的常規賽進攻。拉夫利躋身年度最佳防守球員討論範疇，傑特有效地調整外線輪換陣容，掩護隊內的明星球員，這將讓獨行俠擁有前十的防守。當錫贏得MVP，並且獨行俠自2009-10和2010-11賽季以來，首次連續兩個賽季取得超過50勝。達拉斯將成為自KD時代的勇士隊以來，首支連續兩年進入總決賽的西岸球隊，這次他們擁有足夠的火力，完成最後的勝利。 最差情況 基利湯臣（Klay Thompson）在命中率、投籃選擇和橫向移動速度的倒退，導致進攻和防守節奏雙雙出問題，讓本來運行流暢的獨行俠變得停滯不前。華盛頓無法複製鍾斯在進攻端的工作，而傑特則需要不斷調整陣容，試圖找到能夠同時發揮進攻和防守的組合，但卻無濟於事。艾榮再次因傷缺席大量比賽，這再次讓當錫承擔過重的負擔，到了春天他已經筋疲力盡。獨行俠仍有足夠的天賦進入季後賽，但他們失去了上賽季的靈活性和身體對抗性，最終早早被實力更全面的對手淘汰。

Fantasy分析 除了當錫和艾榮，拉夫利（Dereck Lively II）二世是達拉斯最具Fantasy價值的球員之一，他在訓練營開始時擔任正選中鋒，作為當錫的主要空接威脅和籃下衝擊手，這將為他帶來更多的上場時間和數據表現，特別是在籃板和封阻方面。 說到封阻，丹尼爾加福特即使在與拉夫利（Dereck Lively II）輪換上場的情況下，仍值得被看好。他已經證明，即便每晚只有20分鐘的上場時間，他仍能為球隊貢獻良多。 最後，我們來談談基利湯臣（Klay Thompson）在達拉斯的潛在復甦。他剛剛經歷了自新秀賽季以來，表現最差的賽季，但這位即將35歲的老將，看起來充滿動力和期待。由於當錫和艾榮受到牽制，基利湯臣（Klay Thompson）在將有很多機會成為三分專家。