NBA｜當錫破居里勒邦占士11年壟斷　轉會湖人即變波衫暢銷王

NBA｜當錫（Luka Doncic）破咖喱大帝11年壟斷 轉會湖人即變波衫暢銷王。

NBA聯盟周一（14日）公布，洛杉磯湖人球星當錫（Luka Doncic）成為2024至25賽季波衫銷量第一球員，亦是NBA史上第一名登上波衫銷量榜首的非美國球員。

根據NBA資料，排名是根據2024至25年常規賽期間NBAStore.com的波衫銷售數據計算得出。當錫自2月被震撼交易至湖人後，其波衫銷售在近2個月急升。

事實上，當錫已連續5季位列最暢銷波衫前十名之內，今年終於首次登頂。