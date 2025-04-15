NBA｜當錫破居里占士11年壟斷　轉會湖人即變波衫暢銷王

nba聯盟周一公布，洛杉磯湖人球星盧卡當錫（Luka Doncic）成為2024-25賽季波衫銷量第一球員，亦是NBA史上第一名登上波衫銷量榜首的非美國球員。 根據NBA資料，排名是根據2024-25年常規賽期間 NBAStore.com 的波衫銷售數據計算得出。當錫自2月被震撼交易至湖人後，其波衫銷售在近兩個月急升。 事實上，當錫已連續五季位列最暢銷波衫前十名之內，今年終於首次登頂。

此舉亦打破由居里與勒邦占士佔據榜首長達11年的局面。大帝於2013-14及2014-15賽季（分別是效力熱火的最後一年及回歸克里夫蘭騎士的第一年）球衣銷量第一，其後居里在勇士奪冠期間（2015-2017）接棒成為榜首。 到了2018年，勒邦占士加盟湖人後再次登頂，連續五季成為最暢銷波衫球員，直至上季才由居里重新奪回。 達譚般臣雲班耶馬上榜 儘管當錫成為新一代銷量之王，居里與勒邦占士依然是銷售保證——居里排名第2，勒邦排名第3。其他前列球員包括：波士頓塞爾特人的達譚（Jayson Tatum）位列第4，紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）排第5，聖安東尼奧馬刺中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）儘管因血栓問題提前報銷，仍排第6。