NBA｜當錫破居里占士11年壟斷　轉會湖人即變波衫暢銷王

nba聯盟周一公布，洛杉磯湖人球星盧卡當錫（Luka Doncic）成為2024-25賽季波衫銷量第一球員，亦是NBA史上第一名登上波衫銷量榜首的非美國球員。
根據NBA資料，排名是根據2024-25年常規賽期間 NBAStore.com 的波衫銷售數據計算得出。當錫自2月被震撼交易至湖人後，其波衫銷售在近兩個月急升。
事實上，當錫已連續五季位列最暢銷波衫前十名之內，今年終於首次登頂。
此舉亦打破由居里與勒邦占士佔據榜首長達11年的局面。大帝於2013-14及2014-15賽季（分別是效力熱火的最後一年及回歸克里夫蘭騎士的第一年）球衣銷量第一，其後居里在勇士奪冠期間（2015-2017）接棒成為榜首。
到了2018年，勒邦占士加盟湖人後再次登頂，連續五季成為最暢銷波衫球員，直至上季才由居里重新奪回。
達譚般臣雲班耶馬上榜
儘管當錫成為新一代銷量之王，居里與勒邦占士依然是銷售保證——居里排名第2，勒邦排名第3。其他前列球員包括：波士頓塞爾特人的達譚（Jayson Tatum）位列第4，紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）排第5，聖安東尼奧馬刺中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）儘管因血栓問題提前報銷，仍排第6。
當錫與勒邦占士將在季後賽首輪對決明尼蘇達木狼，該隊球星「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）則名列第7位。
至於兩大MVP熱門人，亦即雷霆球星基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及金塊中鋒祖傑（Nikola Jokić），只能排第9及第10。
湖人以安東尼戴維斯交易當錫的轉會交易，賺到笑。
原文： Lakers' Luka Dončić becomes first international player to have NBA's highest-selling jersey, ousting Stephen Curry and LeBron James
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