NBA｜當錫第2次上陣湖人就不敵爵士　般臣助紐約人加時絕殺鷹隊

當錫（Luka Doncic）首戰才洛杉磯湖人擊敗猶他爵士，但換個主場同樣的戲碼湖人卻作客不離爵士。當錫今場取得16分，勒邦占士也有18分貢獻，不過爵士有麥簡倫（Lauri Markkanen）交出32分，還有3次偷球，結果湖人被爵士復仇成功，輸119:131的大比數。另外，謝倫般臣（Jalen Brunson）在加時為紐約人反勝阿特蘭大鷹隊。
兩日為湖人披甲，對手正是爵士，爵士當時在全無還擊力下不敵湖人，當錫在第4節更是可以完全休息。不過在交換主場後，首節兩隊得分仍追得很緊，不過第2節末段爵士就在主場發威，以一波19:6的攻勢拉開差距，獲加基士拿（Walker Kessler）上半場已經取得5次封阻，半場爵士領先64:56。可是第3節湖人追近到69:74的比數時，卻遭遇爵士另一波22:2的攻勢，又大幅將比數拋離，讓湖人無法再拉近。湖人在最多落後25分之下，以119:131不敵爵士。
西岸尾二的爵士取得今季第13場贏波，而麥簡倫取得全場最多的32分，以及個人賽季新高的3次偷球，基士拿也有16分，以及今季最３多的6次封阻，球隊5名正選在內共6人取得雙位數得分。至於湖人當錫雖然有16分，不過今場失誤有5次，勒邦占士（LeBron James）就交出18分、7次助攻及6個籃板，八村壘取得全隊最多的19分。另外邦尼占士（Bronny James）今場也創出個人職業新高的9分。湖人輸波仍在西岸排第5。
艾榮轟42分帶領獨行俠挫勇士
在東岸的紐約人主場面對鷹隊，雙方要打到加時。般臣在最後11.1秒起手，令紐約人反超149:148取勝。唐斯（Karl-Anthony Towns）為紐約人取得44分，也是他生涯首次連續兩場取得40分以上，而般臣就有36分及8次的助攻，紐約人贏波後仍在東岸排第3位。至於聯盟最佳戰績的奧克拉荷馬城雷霆繼續贏波，以115:101擊敗邁亞密熱火，而東岸領先的克里夫蘭騎士，就以131:108擊敗多倫多速龍。達拉斯獨行俠就在艾榮（Kyrie Irving）獨取42分之下，以111:107擊敗金州勇士。