NBA｜當錫第2次上陣湖人就不敵爵士　般臣助紐約人加時絕殺鷹隊

當錫（Luka Doncic）首戰才洛杉磯湖人擊敗猶他爵士，但換個主場同樣的戲碼湖人卻作客不離爵士。當錫今場取得16分，勒邦占士也有18分貢獻，不過爵士有麥簡倫（Lauri Markkanen）交出32分，還有3次偷球，結果湖人被爵士復仇成功，輸119:131的大比數。另外，謝倫般臣（Jalen Brunson）在加時為紐約人反勝阿特蘭大鷹隊。

兩日為湖人披甲，對手正是爵士，爵士當時在全無還擊力下不敵湖人，當錫在第4節更是可以完全休息。不過在交換主場後，首節兩隊得分仍追得很緊，不過第2節末段爵士就在主場發威，以一波19:6的攻勢拉開差距，獲加基士拿（Walker Kessler）上半場已經取得5次封阻，半場爵士領先64:56。可是第3節湖人追近到69:74的比數時，卻遭遇爵士另一波22:2的攻勢，又大幅將比數拋離，讓湖人無法再拉近。湖人在最多落後25分之下，以119:131不敵爵士。