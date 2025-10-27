NBA｜當錫缺陣列維斯轟51分撐起湖人　狀元法拉格22分首次為獨行俠贏波

沒有了當錫（Luka Doncic），也沒有勒邦占士（LeBron James），不過列維斯（Austin Reaves）挺身而出，攻入個人生涯最多的51分，協助洛杉磯湖人作客以127:120擊敗薩克拉門托帝王。而新秀狀元的法拉格（Cooper Flagg），終於首次為達拉斯獨行俠贏波，以139:129擊敗多倫多速龍。

賽前當錫就因為賽前因左手手指扭傷和左小腿受傷要缺席比賽，不過第1個出來為湖人領先的，是日本球員的八村壘，首節他5投4中加上2個罰球，個人就獨取10分為湖人首節領先36:27。第2節迪羅辛（DeMar DeRozan）及韋斯布克（Russell Westbrook）各取11分，令到列維斯雖然單節攻入14分，不過球隊仍被帝王半場追至62平手。第3節列維斯3分3投2中，還有7個的罰球，個人單節再取15分，並為湖人領先5分帶入最後一節。第4節比賽，帝王隊在最後1分30秒由拉雲（Zach LaVine）的3分追至只差3分，不過列維斯之後連續射入4個的罰球，結果協助湖人以127:120勝出，今季首場作客就贏波。