NBA｜當錫缺陣列維斯轟51分撐起湖人　狀元法拉格22分首次為獨行俠贏波

沒有了當錫（Luka Doncic），也沒有勒邦占士（LeBron James），不過列維斯（Austin Reaves）挺身而出，攻入個人生涯最多的51分，協助洛杉磯湖人作客以127:120擊敗薩克拉門托帝王。而新秀狀元的法拉格（Cooper Flagg），終於首次為達拉斯獨行俠贏波，以139:129擊敗多倫多速龍。
賽前當錫就因為賽前因左手手指扭傷和左小腿受傷要缺席比賽，不過第1個出來為湖人領先的，是日本球員的八村壘，首節他5投4中加上2個罰球，個人就獨取10分為湖人首節領先36:27。第2節迪羅辛（DeMar DeRozan）及韋斯布克（Russell Westbrook）各取11分，令到列維斯雖然單節攻入14分，不過球隊仍被帝王半場追至62平手。第3節列維斯3分3投2中，還有7個的罰球，個人單節再取15分，並為湖人領先5分帶入最後一節。第4節比賽，帝王隊在最後1分30秒由拉雲（Zach LaVine）的3分追至只差3分，不過列維斯之後連續射入4個的罰球，結果協助湖人以127:120勝出，今季首場作客就贏波。
列維斯今場攻入個人在NBA的第500分之餘，更創下個人生涯最多的51分，還有11個籃板及9次的助攻，令湖人缺少兩大巨星下仍可擊敗擁有迪羅辛及韋斯布克等星級戰將的帝王。至於艾頓（Deandre Ayton）今場亦有22分及15個籃板的貢獻。帝王隊今場其實有6人取得雙位數得分，包括有32分的拉雲及21分的迪羅辛，舒洛達（Dennis Schroder）與後備的韋斯布克亦各有18分貢獻。可是球隊還是不敵湖人。
雲班耶馬領馬刺三連勝
同日的比賽，狀元法拉格個人今場攻入22分，在第3場為獨行俠上陣終於帶來勝利，以139:129擊敗速龍。獨行俠有7人取得雙位數得分，當中安東尼戴維斯（Anthony Davis）及羅素（D'Angelo Russell）分別為獨行俠貢獻25及24分。至於聖安東尼奧馬刺，在雲班耶馬獨取31分及14個籃板下，以118:107擊敗布魯克林籃網，開季3戰全勝。波士頓塞爾特人今季「擺爛」之下，以113:119不敵底特律活塞，開季3連敗。克里夫蘭騎士就以118:113擊敗密爾沃基公鹿，上季總亞軍的印第安納溜馬，以110:114不敵明尼蘇達木狼後，同樣開季3連敗。