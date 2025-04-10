NBA｜當錫領湖人重返達拉斯獲球迷歡迎　感動完轟45分鎖定季後賽

季中被交易到洛杉磯湖人的當錫（Luka Doncic），首次重返達拉斯面對獨行俠。賽前受到達拉斯球迷的歡迎，令他非常感動。但他最後仍獨取45分，帶領湖人以112:97擊敗舊東家獨行俠，並為湖人確定直接晉身季後賽的資格。

當錫的交易至今仍令達拉斯球迷相當不滿，賽前不單是球迷歡迎這位前球隊當家球星歸來，也在場內場外表現對球隊將當錫換走的不滿。在這場的比賽，湖人在下半場發力，兩度將比數拉開，最終以112:97擊敗獨行俠。當錫今場個人獨取45分，還有8個籃板及6次助攻。隊友的勒邦占士（LeBron James）也有27分，當中13分在第4節取得。獨行俠從湖人換過來的安東尼戴維斯（Anthony Davis），雖然有13分及11個籃板，而拿治馬素爾（Naji Marshall）也有23分，不過球隊還是難敵湖人。湖人贏波後，在西岸繼續以49勝31負守在第3位，提早2場取得季後賽的席位。