NBA｜當錫領湖人重返達拉斯獲球迷歡迎　感動完轟45分鎖定季後賽

季中被交易到洛杉磯湖人的當錫（Luka Doncic），首次重返達拉斯面對獨行俠。賽前受到達拉斯球迷的歡迎，令他非常感動。但他最後仍獨取45分，帶領湖人以112:97擊敗舊東家獨行俠，並為湖人確定直接晉身季後賽的資格。
當錫的交易至今仍令達拉斯球迷相當不滿，賽前不單是球迷歡迎這位前球隊當家球星歸來，也在場內場外表現對球隊將當錫換走的不滿。在這場的比賽，湖人在下半場發力，兩度將比數拉開，最終以112:97擊敗獨行俠。當錫今場個人獨取45分，還有8個籃板及6次助攻。隊友的勒邦占士（LeBron James）也有27分，當中13分在第4節取得。獨行俠從湖人換過來的安東尼戴維斯（Anthony Davis），雖然有13分及11個籃板，而拿治馬素爾（Naji Marshall）也有23分，不過球隊還是難敵湖人。湖人贏波後，在西岸繼續以49勝31負守在第3位，提早2場取得季後賽的席位。
西岸5隊爭3個前6季後賽席位
同日其他比賽中，聯盟領先的奧克拉荷馬城雷霆，以125:112擊敗鳳凰城太陽，令太陽確定無緣季後賽。而西岸的前10隊伍也已經確定，當中薩克拉門托帝王與獨行俠要打附加賽，其餘第4至第8的5隊，戰績仍相差在2場以內，前6隊伍仍要鬥到最後確定。
當中金州勇士以111:114不敵聖安東尼奧馬刺，使球隊跌出前6，暫失直接晉級資格。而丹佛金塊在炒教練後，仍以124:116擊敗帝王，在西岸排第4，季後賽資格仍處於主動位置。東岸方面，奧蘭多魔術以96:76擊敗波士頓塞爾特人。