NBA｜破紀錄慘敗 金塊返主場誓掃雷霆

祖傑

基治奧斯

以全聯盟常規賽最佳成績打入季後賽的雷霆，經過西岸準決賽G1飲恨落敗之後，在G2上演王者回歸好戲，續戰主場以149比106大炒金塊43分，場數扳平1比1之餘，更打破了NBA史上半場得分最多紀錄。不過，金塊巨星祖傑絕非善男信女，香港時間明晨返回主場，在G3迎擊雷霆，祖傑再戰「SGA」基治奧斯阿歷山大的MVP對決，精彩可期。(VIU TV 99台5月10日10:00直播) 雷霆在G1一度領先雙位數下，末段意外被作客的金塊反勝2分；剛戰雷霆打醒精神更懷着必勝決心，開局雷霆萬鈞，首節便以45比21領先，當中「SGA」獨力轟入13分兼交出5助攻，個人「製造」了27分，較金塊全隊更多。

「SGA」最後僅上陣30分鐘「田打卡」收工，交出了34分8助攻，其正負值高達「+51」，是聯盟自1997/98年度開始有是項統計以來，季後賽最高紀錄。雷霆半場以87比56領先，是聯盟史上半場最多得分紀錄；5名正選連後備前鋒艾朗韋堅斯半場都錄得了雙位數得分，盡見優勢。 相比雷霆的強勢及「SGA」的完美演出，金塊三屆MVP祖傑卻在第三節剩餘1分17秒時，便犯滿離場，當時金塊已被雷霆拋甩超過50分。賽後，這位塞爾維亞中鋒尷尬表示：「基本上今晚只得一隊在比賽！他們表現進取，壓制着我們，他們就是打得較我們好很多。」

雷霆的大勝是否意味這系列賽勝負已成定局？非也，至少「SGA」絕不認同，更不敢大意：「無論贏100分或2分，場數就是1比1，我想這是最重要的。正如我所說，尤其是在系列賽，每場也不同，每隊都會作出調整，在不同球迷面前，感受也會不同。你可能開賽便『着火』，也可相反，最重要是要準備新開始。」