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體育
2024-12-06 17:03:00

NBA｜祖傑超越魔術手升三雙榜第3 或破隊友韋斯布克歷史第一人紀錄？（有片）

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NBA｜祖傑（Nikola Jokic）對騎士取得27分、20籃板及11次助攻，超越魔術手莊遜成三雙榜三甲。（美聯社）

NBA｜祖傑（Nikola Jokic）對騎士取得27分、20籃板及11次助攻，超越魔術手莊遜成三雙榜三甲。（美聯社）

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丹佛金塊球星祖傑（Nikola Jokić）是三屆NBA最有價值球員（MVP）得主，金塊作客騎士的比賽，雖然以114︰126輸波，但其個人表現亮眼，砍下27分、20個籃板和11次助攻，錄得NBA職業生涯第139次三雙，超越了洛杉磯湖人傳奇球星魔術手莊遜（Magic Johnson），成為NBA歷史上第三多三雙的球員。

在NBA三雙榜上，只有祖傑的現時隊友韋斯布克（Russell Westbrook）的200次，以及「大O」奧斯卡羅賓遜（Oscar Robertson）的181次三雙次數，比祖傑更多。

祖傑（Jokic）對騎士上陣39分鐘，26射13中獲27分，另有20個籃板及11次助攻。（路透社） 當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）為騎士攻入28分，當中三分球10射6中。（美聯社） 金塊前鋒哥頓獲18分、7籃板。（美聯社） 三雙王韋斯布克後備上陣16分鐘，攻入10分及3籃板3助攻。（美聯社）

儘管韋斯布克將以NBA歷史三雙王的之名退役，但外界認為只要祖傑順利完成他其職業生涯，很大可能在三雙榜超越韋斯布克成為一哥。目前韋斯布克比約基奇多了61次三雙，但韋斯布祿已經36歲，祖傑才29歲。祖傑有充足的時間，繼續以驚人的數據追逐歷史。

料祖傑3季可成NBA三雙王

自從首次奪得MVP獎以來，祖傑在完整的四個賽季中錄得85次三雙，本賽季至今僅17場比賽，就已經達成9次三雙。按他目前27.3%的比賽三雙率來看，祖傑大約需要再打223場比賽，便能趕上韋斯布克，這大約是不到三季的時間。因此，除非出現重大傷病或狀態突然下滑，否則祖傑打破韋斯布克只是時間。

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祖傑（Jokic）三分命中率、投籃命中率、進攻效能等數據都名列金塊第一名。 祖傑（Jokic）在NBA三雙榜超越魔術手莊遜，只有奧斯卡羅賓遜及韋斯布克比他多。

金塊陣容深度成疑

不過，這場追逐只不過是祖傑本賽季精彩表現的一部分。他再次被視為MVP的最大熱門，不僅因為他的驚人數據，還因為他對球隊的影響力非常重要。

儘管祖傑保持著MVP級別的表現，但金塊本賽季並不輕鬆。他們在輸給騎士後戰績僅為11勝9負。雖然金塊依然擁有明星球員，但自2023年奪冠後，球隊陣容有所流失，例如卡威樸普（Kentavious Caldwell-Pope）和布朗（Bruce Brown） 的離隊，而找到替代者並不容易。

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