經常攞「三雙」的中鋒祖傑（Nikola Jokić），帶領丹佛金塊以125︰116擊敗印第安納溜馬。即使他未能在今場NBA常規賽獲得三雙，但助攻做凸補數。祖傑今仗送出19次助攻，創下生涯助攻新高。
自1968年以來，僅有傳奇中鋒張伯倫曾在比賽中送出超過19次助攻，而祖傑成為自此之後，首名在單場比賽中取得19次助攻的中鋒。
祖傑場均三雙數據驚人
在NBA歷史上中鋒助攻榜，祖傑僅落後於渣巴，兩人均為僅有突破5000次助攻大關的中鋒。祖傑在周一晚上的最後一次助攻，是通過一次掩護配合傳給米高波特（Michael Porter Jr），後者隨即輕鬆入樽。這名三屆MVP本場比賽拿下18分和9個籃板，交出準三雙數據，並以14投9中的高效率表現出色。今季祖傑場均貢獻29.4分、12.7籃板和10.2助攻，這已是他聯盟第10個賽季的數據。
在得分方面，只有基治奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)和「字母哥」安迪杜甘普每場得分超過他；而在助攻方面，僅有鷹隊的楊格送出更多助攻。
這場賽事，丹佛金塊的五位正選球員均得分雙位數，球隊全場投籃命中率超過56%。
作者：ryan young
原文：Nikola Jokić drops career-high 19 assists while leading Nuggets past Pacers
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