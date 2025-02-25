經常攞「三雙」的中鋒祖傑（Nikola Jokić），帶領丹佛金塊以125︰116擊敗印第安納溜馬。即使他未能在今場NBA常規賽獲得三雙，但助攻做凸補數。祖傑今仗送出19次助攻，創下生涯助攻新高。

自1968年以來，僅有傳奇中鋒張伯倫曾在比賽中送出超過19次助攻，而祖傑成為自此之後，首名在單場比賽中取得19次助攻的中鋒。