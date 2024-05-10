NBA｜祖傑4年3奪常規賽MVP 金塊絕境求屠狼

衛冕NBA總冠軍的金塊，明晨將在西岸4強第3回合轉戰作客木狼。金塊現時總場數落後0比2，形勢下風，雖然陣內首席球星祖傑(Nikola Jokic)剛獲宣布當選近4年第3次常規賽MVP；但面對由年度最佳防守球員高拔(Rudy Gobert)復出鎮守的木狼防線，金塊今戰一樣難打。(Viu TV 99台5月11日09:30直播) NBA聯盟早前宣布，去年總決賽FMVP祖傑，力壓雷霆的基治奧斯名歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)及獨行俠的當錫(Luka Doncic)，獲選為今季常規賽MVP；這是他在去年屈居76人中鋒艾比特(Joel Embiid)後，重奪這項個人大獎，亦令他躋身包括米高佐敦(Michael Jordan)、張伯倫(Wilt Chamberlain)及勒邦占士(LeBron James)等，成為歷來第9位至少三奪MVP殊榮的偉大球員行列。

梅利鬥木狼不似預計 祖傑今季常規賽平均取得26.4分、12.4籃板、9助攻、1.4偷波及0.9封阻，全面打法是球隊在常規賽取得西岸二號種子佳績的關鍵。不過，這位塞爾維亞中鋒來到西岸季後賽次圈面對木狼，卻陷入鮮有的困境，處處受制，球隊竟在主場連輸兩場；其中金塊上仗竟取得今季季後賽新低的80分，而祖傑與上圈淘汰湖人的功臣射手謝馬爾梅利(Jamal Murray)，合共只取得24分，可見在木狼的聯盟第一防守下，金塊暫未找到對方缺口。 值得一提是上場輸到失控的謝馬爾梅利，更因賽事中兩度於後備席向場內投擲雜物，被罰款10萬美元，唯一慶幸是毋須被罰停賽；但此子帶着小腿傷患上陣，又是金塊另一隱憂。