NBA｜籃球之神米高佐敦批當今球員愛「射波」　重提昔日總決賽抱病上陣

「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan），在早前接受美國國家廣播公司（NBC）的訪問。佐敦批評當今NBA的負荷管理，他指球員不應該為了重要比賽而休息避戰，他更提到自己在1997年的NBA總決賽第5場，帶病上陣攻入38分為芝加哥公牛當年取得「叫糊」。
職業生涯6次贏得NBA總冠軍，5次最有價值球員獎的米高佐敦，是籃球運動的永恆傳奇人物。他在周二（28日）接受NBC訪問，提到當今的NBA生態，有點讓他不舒服：「這（負荷管理，）其實是不必要，由始至終都不必要。我從來都不想錯過一場比賽，因為這是一個證明自己的機會，我覺得球迷們是來看我比賽，我想給那些可能為了弄到一張門票，拼命賺錢工作的球迷留下深刻印象。」
他提到在1997年的總決賽對猶他爵士的第5場，當年他帶着感冒上陣比賽。他表示：「我需要想辦法走上場，就算我只作個誘餌。一旦我出去，你永遠不知道會發生什麼，推動自己，然後你永遠不知道會發生什麼，對不？之後你會知道，那情感、狀況，以及球隊需要的。一切都令我下定決心，要咬緊牙關。」該仗，他取得38分，公牛亦以3:2場數領先爵士，而這也成為MJ受歌頌的歷史。雖然聯盟已採取一些措施，避免球員長期以傷患避戰，包括限制一定出場數量才獲得獎項。
Michael Jordan shares his thoughts on load management on the second installment of MJ: Insights to Excellence.— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) October 29, 2025
“I never wanted to miss a game because it was an opportunity to prove...the fans are there to watch me play." pic.twitter.com/h7g6krplDQ