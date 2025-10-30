NBA｜籃球之神米高佐敦批當今球員愛「射波」　重提昔日總決賽抱病上陣

「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan），在早前接受美國國家廣播公司（NBC）的訪問。佐敦批評當今NBA的負荷管理，他指球員不應該為了重要比賽而休息避戰，他更提到自己在1997年的NBA總決賽第5場，帶病上陣攻入38分為芝加哥公牛當年取得「叫糊」。

職業生涯6次贏得NBA總冠軍，5次最有價值球員獎的米高佐敦，是籃球運動的永恆傳奇人物。他在周二（28日）接受NBC訪問，提到當今的NBA生態，有點讓他不舒服：「這（負荷管理，）其實是不必要，由始至終都不必要。我從來都不想錯過一場比賽，因為這是一個證明自己的機會，我覺得球迷們是來看我比賽，我想給那些可能為了弄到一張門票，拼命賺錢工作的球迷留下深刻印象。」