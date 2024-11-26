NBA｜籃網作客反勝勇士　灰熊莫拉特復出大勝拓荒者

布魯克林籃網在下半場扭轉劣勢下，以128:120擊敗金州勇士。勇士今場一度領先過18分，不過在舒洛達（Dennis Schroder）交出表現下，成功反勝勇士取得兩連勝。至於孟菲斯灰熊有查莫拉特（Ja Morant）復出，並為球隊轟入22分，協助灰熊以123:98擊敗波特蘭拓荒者。
上仗不敵聖安東尼奧馬刺，勇士返到主場再對籃網。在缺少常規主力賓西蒙斯（Ben Simmons）、芬利史密夫（Dorian Finney-Smith）及科隆尼（Noah Clowney）3個主力之下，籃網卻有意外的演出。勇士雖然在第2節開始拉開分差，到第3節更是領先18分。不過在舒洛達個人攻入31分，加上甘湯馬士（Cam Thomas）的23分，球隊在第4節逆轉勇士，並在最後成功守住領先，以128:120擊敗勇士，為籃網取下2連勝。史堤芬居里（Stephen Curry）今場其實都為勇士取得28分，還有韋堅斯（Andrew Wiggins）的18分，但還是敵不過5人取得雙位數得分的籃網。
至於灰熊方面，今場有莫拉特缺陣8場後復出對拓荒者。他今場為灰熊取得22分及11次的助攻，而球隊今場完全一面倒，拓荒者從沒有過領先的機會，最多更落後過28分。灰熊除了莫拉特外，還有5位球員取得雙位數得分，謝倫積遜（Jaren Jackson Jr.）個人也有21分，艾達馬（Santi Aldama）也以13分及生涯最多的17個籃板完成比賽，最終灰熊以123:98擊敗拓荒者。
塞爾特人大勝籃網
同樣贏得輕鬆還有上屆冠軍的波士頓塞爾特人，球隊主場以126:94輕取洛杉磯快艇。綠軍今場第2節在謝倫布朗（Jaylen Brown）及戴歷韋特（Derrick White）分別取下13及12分下，球隊單節攻入51分，令比數大幅拉開，雖然快艇在之後有試過收窄分差，但最後還是以今場最大差距的32分完場。