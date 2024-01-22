NBA｜籃網最後5分鐘連輸22分落敗　114:125負快艇（附比賽精華）

洛杉磯快艇在最後5分鐘打出一波22:0的攻勢，讓球隊從落後11分之下，以125:114擊敗布魯克林籃網。快艇的利拿特（Kawhi Leonard）在這一波攻勢取得14分，帶領球隊反勝。
兩隊上一次的對賽，籃網擊敗快艇。返回洛杉磯出戰，快艇開賽先脫腳，被籃網連取16分領先。開局慢，籃網到第3節更最多拉開18分。不過比賽在最後的5分鐘出現戲劇性轉變。米基爾布歷捷斯（Mikal Bridges）在最後5分33秒上籃得手，籃網領先到114:103，然而這卻已是籃網今場的最後得分。快艇在餘下時間連取22分，當中利拿特個人就轟入14分，最後籃網以125:114反勝。
籃網的布歷捷斯是今場得分最多，獲得26分。然而快艇共有6人達雙位的得分，當中3人超過20分，包括占士夏登（James Harden）的24分及10次助攻，而利拿特也有21分，至於韋斯布祿（Russell Westbrook）亦有23分。籃網目前以27勝14負，在西岸排第4。
太陽117:110擊敗溜馬
至於鳳凰城太陽，在杜蘭特（Kevin Durant）獨取40分之下，以117:110擊敗印第安納溜馬。太陽今場3人取得超過25分，當中比爾（Bradley Beal）交出25分，而迪雲布克（Devin Booker）亦有26分的貢獻，連同杜蘭特3人已為球隊貢獻90分之多，太陽擊敗溜馬後，在西岸排第7，而溜馬在東岸亦排名第7。