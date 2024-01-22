NBA｜籃網最後5分鐘連輸22分落敗　114:125負快艇（附比賽精華）

洛杉磯快艇在最後5分鐘打出一波22:0的攻勢，讓球隊從落後11分之下，以125:114擊敗布魯克林籃網。快艇的利拿特（Kawhi Leonard）在這一波攻勢取得14分，帶領球隊反勝。

兩隊上一次的對賽，籃網擊敗快艇。返回洛杉磯出戰，快艇開賽先脫腳，被籃網連取16分領先。開局慢，籃網到第3節更最多拉開18分。不過比賽在最後的5分鐘出現戲劇性轉變。米基爾布歷捷斯（Mikal Bridges）在最後5分33秒上籃得手，籃網領先到114:103，然而這卻已是籃網今場的最後得分。快艇在餘下時間連取22分，當中利拿特個人就轟入14分，最後籃網以125:114反勝。