2025-26 NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。
紐約人2024-25賽季成績
戰績：51勝31負（東岸決賽敗於溜馬）
紐約人進攻效率：117.3（聯盟第5）
紐約人防守效率：113.3（聯盟第13）
紐約人休賽期動向
加盟：耶保素利(Guerschon Yabusele)、佐敦奇勒臣（Jordan Clarkson）
離隊：阿釗華（Precious Achiuwa）、PJ杜格（P.J. Tucker）
關鍵問題：米克布朗能讓紐約人更上一層樓嗎？
紐約人上季在季後賽爆出冷門，於第二輪以4比2淘汰衛冕冠軍波士頓塞爾特人，但最終在東岸決賽不敵印第安納溜馬止。球隊既超越外界預期，又未能達成心中目標。
情況頗為微妙，因為一方面，沒有人預計他們能闖入聯盟最後四強，畢竟東岸有兩支60勝級別的強隊；但另一方面，他們既然來到這一步，也確實距離總決賽只差一步。正因如此，球隊決定與領軍多年的泰保迪奧（Tom Thibodeau）分道揚鑣。
不可否認，在帖保度執教期間，紐約人表現遠超預期。他五個賽季中四度帶隊進入季後賽，贏下四個系列賽，比本世紀其他十三位紐約教練加起來還要多。而球隊的頭號球星謝倫般臣（Jalen Brunson）僅有6呎2吋。
不過謝倫般臣確實是頂級球員。他上季場均26分、7.3次助攻，投籃命中率49%、三分命中率38%、罰球命中率82%，帶領球隊打出聯盟前五的進攻表現，並連續兩季獲得MVP票選。他在季後賽的表現更出色，關鍵時刻屢建奇功。雖然身材矮小或許讓他無法長期維持這樣的輸出，但29歲的他正處巔峰期。
波士頓溜馬折將
謝倫般臣身邊同樣擁有堅實的陣容，唐斯（Karl-Anthony Towns）、米卡爾布歷捷斯(Mikal Bridges)、安奴奧比（OG Anunoby）及祖殊赫治(Josh Hart)等。新加盟的耶保素利(Guerschon Yabusele)令球隊深度更上一層。隨著波士頓達譚（Jayson Tatum）與溜馬皇牌夏利貝頓（Tyrese Haliburton）分別因傷今季缺席，紐約人自1999年以來，看見最清晰通往NBA總決賽的道路。
解僱泰保迪奧後，紐約人嘗試接觸多位仍在職教練，但全部遭拒。最終，他們選擇了米克布朗。布朗是一位優秀教練。他曾在2022年協助金州勇士奪冠，吸收其進攻理念後，轉而帶領帝王結束長達17年的季後賽荒。不過帝王後來自信過頭，在上季中途將他炒掉。
紐約人過去未具備爭奪總決賽的完整陣容，他們的「致命缺陷」在於謝倫般臣與唐斯的防守。兩人都不是防守悍將，甚至距離合格尚遠，但他們又必須同時在場。結果，球隊上季的防守僅屬中游。布朗能否設計出能掩飾兩大防守漏洞的戰術？
更可能的情況，是布朗會進一步強化進攻，充分利用球隊驚人的火力，增加謝倫般臣與唐斯的擋拆戰術與球的流動，從原已是聯盟前五的進攻中再擠出潛力。
紐約人最佳情況
布朗成功將球隊進攻打造成聯盟頂級，同時讓防守保持穩定。羅賓遜從傷患中復出，強化禁區防守。謝倫般臣維持頂級組織表現；唐斯連續兩年打進東、西決後信心爆棚；布列捷斯與阿奴比發揮穩定的攻防兩端表現。紐約人成為東岸新霸主。
如果一切崩潰
謝倫般臣跌出MVP競爭行列，他與唐斯無法帶出前十的防守；布歷捷斯與安奴奧比依舊起伏不定；布朗的表現並不比泰保迪奧更好。紐約人再次止步於東決之牆，即使東岸競爭力下降亦未能突破，2026-27賽季前景同樣迷茫。或許屆時他們再度考慮嘗試交易得到字母哥安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）搭，但資產是否足夠仍是疑問。
紐約人2025-26賽季賽程
揭幕戰：主場迎戰克里夫蘭騎士（香港時間10月23日早上7時開賽）
紐約人預測勝場線：53.5
作者：Ben Rohrbach
原文： New York Knicks 2025-26 season preview: The path to the Finals is open, but can their new coach fix their fatal flaw?
原文刊登於 Yahoo 體育