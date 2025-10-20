2025-26 NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。

關鍵問題：米克布朗能讓紐約人更上一層樓嗎？

紐約人上季在季後賽爆出冷門，於第二輪以4比2淘汰衛冕冠軍波士頓塞爾特人，但最終在東岸決賽不敵印第安納溜馬止。球隊既超越外界預期，又未能達成心中目標。

情況頗為微妙，因為一方面，沒有人預計他們能闖入聯盟最後四強，畢竟東岸有兩支60勝級別的強隊；但另一方面，他們既然來到這一步，也確實距離總決賽只差一步。正因如此，球隊決定與領軍多年的泰保迪奧（Tom Thibodeau）分道揚鑣。

不可否認，在帖保度執教期間，紐約人表現遠超預期。他五個賽季中四度帶隊進入季後賽，贏下四個系列賽，比本世紀其他十三位紐約教練加起來還要多。而球隊的頭號球星謝倫般臣（Jalen Brunson）僅有6呎2吋。

不過謝倫般臣確實是頂級球員。他上季場均26分、7.3次助攻，投籃命中率49%、三分命中率38%、罰球命中率82%，帶領球隊打出聯盟前五的進攻表現，並連續兩季獲得MVP票選。他在季後賽的表現更出色，關鍵時刻屢建奇功。雖然身材矮小或許讓他無法長期維持這樣的輸出，但29歲的他正處巔峰期。