NBA｜紐約人唐斯啞火僅得2分　主場仍輕取熱火

NBA盃冠軍的紐約人在之前一場不敵費城76人後，主場再面對另一支東岸球隊的邁亞密熱火。唐斯（Karl-Anthony Towns）今場表現低迷僅得2分，不過隊友謝倫般臣（Jalen Brunson）交出賽季新高的47分，協助球隊以132:125擊敗熱火。

紐約人贏下第3屆的NBA盃冠軍，周末回到主場的首戰卻不敵76人。然後翌日又要對熱火。熱火首節雖然拉開過10分，不過在半場前紐約人已經將分數追近，半場紐約人反先66:62。唐斯半場4投全失得0分，不過謝倫般臣卻有27分撐住球隊。下半場紐約人維持領先優勢完場，最終以132:125勝出，以20勝8負繼續排東岸第2，熱火跌落第8。般臣今場攻入47分，創個人今季的新高，還有8次的助攻。而唐斯下半場僅1次起手並射入，成為他今場唯一的得分。米基爾布歷捷斯（Mikal Bridges）亦有24分，包括3分球7射6中，令紐約人主場保持14勝2負的戰績。