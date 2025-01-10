NBA｜紐約人回勇 有力向雷霆復仇

NBA西岸「一哥」雷霆剛戰在聯盟「巔峰對決」不敵騎士，常規賽十多場連勝走勢告終，踏入連續4場客戰之旅的首戰便遭到打擊；香港時間明晨再要火併東岸實力分子紐約人，後者上仗在中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)復出下，輕取速龍，終止3連敗，氣勢回升，今場有地利之助，將力爭報回月初一敗之辱！(Viu TV 99台1月11日08:30直播)
雷霆剛戰作客硬撼聯盟最佳成績的騎士，最終以122比129敗陣，長期連勝走勢告終；首席球星「SGA」基治奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)其實已打出高水準，交出31分5籃板4助攻；近況出色的中鋒夏坦史甸(Isaiah Hartenstein)也有18分11籃板，但相比騎士全隊7人得分「上雙」仍有不及。
雷霆自昨仗起，踏入征戰東岸的4場客戰之旅，戰意頻密不易應付，尤其首戰敗陣更令壓力大增；明晨造訪紐約人，雙方在上周末曾經碰頭，結果雷霆主場以117比107取勝，但今場氣勢輸蝕，難再輕易佔得甜頭。
紐約終止3連敗走勢
紐約人主場以112比98輕取速龍，終止了之前3連敗走勢。球隊正值連續5場主場出戰，今場為第3擊，免卻舟車勞頓之苦，可望續有更好發揮。因為右膝受傷在前戰缺陣的中鋒唐斯，昨仗復出相當勇猛，交出了27分13籃板；近期大勇的祖殊赫治(Josh Hart)也交出了「準三雙」21分11籃板7助攻，正選5子同場全部錄得雙位數得分，整體實力平均。
紐約人陣內的「維蘭路華大學三子」祖殊赫治、謝倫布魯臣(Jalen Brunson)與米卡爾布歷治斯(Mikal Bridges)由NCAA合作打起，默契十足；大軍今季戰績予人驚喜，至今25勝13負排在東岸第三，已成爭標黑馬，主場出擊，有力向雷霆還以顏色。