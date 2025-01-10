NBA｜紐約人回勇 有力向雷霆復仇

NBA西岸「一哥」雷霆剛戰在聯盟「巔峰對決」不敵騎士，常規賽十多場連勝走勢告終，踏入連續4場客戰之旅的首戰便遭到打擊；香港時間明晨再要火併東岸實力分子紐約人，後者上仗在中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)復出下，輕取速龍，終止3連敗，氣勢回升，今場有地利之助，將力爭報回月初一敗之辱！(Viu TV 99台1月11日08:30直播)

雷霆剛戰作客硬撼聯盟最佳成績的騎士，最終以122比129敗陣，長期連勝走勢告終；首席球星「SGA」基治奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)其實已打出高水準，交出31分5籃板4助攻；近況出色的中鋒夏坦史甸(Isaiah Hartenstein)也有18分11籃板，但相比騎士全隊7人得分「上雙」仍有不及。