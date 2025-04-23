NBA｜紐約人施展美人計　幸運女神刺激球員打得神勇

事緣她曾於4月6日觀戰紐約人對鳳凰城太陽的比賽，當日紐約前鋒安奴奧比（OG Anunoby）轟下32分，狀態火熱，賽後網民紛紛猜測這場表現與Suni Lee有關。

在紐約人麥迪遜廣場花園舉行的東岸首輪第2場比賽中，一位「熟悉面孔」再度現身場邊 ，正是奧運兩金得主、體操名將Suni Lee。

紐約人為了在季後賽走得更遠，現正使出渾身解數。

當日第3節她被現場介紹時，安奴奧比正好在該節攻入全場32分中的19分。雖然只是有趣的巧合，卻迅速在球迷圈子內瘋傳，甚至成為紐約人的文化話題。

風潮愈演愈烈，就計紐約人球員祖殊赫特（Josh Hart）亦在自己主持的Podcast中笑言：「希望Suni Lee可以場場到場觀戰。」

結果到了季後賽第2場，她真的又現身場邊，坐在前排為主場球隊打氣，大受球迷歡迎。紐約人官方在X分享她坐在場邊的影片後，大批網民留言，內容幾乎都圍繞一個重點：安奴奧比在她在場時打得特別神勇。

可惜，呢場波紐約人輸了給底特律活塞，場數打成1:1。阿奴諾比只取得10分，表現一般。

不過，紐約人球迷已多了一句口號：「Keep Suni Lee in the house！」——從網上的熱議來看，這位體操冠軍或已成為球隊非官方的季後賽MVP。