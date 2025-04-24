NBA｜紐約人謝倫般臣奪關鍵先生獎　力壓祖傑艾華士（有片）

謝倫般臣是這項獎項設立3季以來，第3名奪得的控衛。他連續3年都進入最終票選前5，今季終於以100票中的70張第1選票高票當選。另外兩名入圍決賽名單的還包括丹佛金塊的中鋒兼MVP候選人祖傑（Nikola Jokic），以及明尼蘇達木狼的得分後衛艾華士（Anthony Edwards），其中祖傑獲得26張第1選票，排名第2；艾華士獲2張，排第3。

「關鍵先生」獎於2022-23賽季後設立，首位得主是時任薩克拉門托帝王的迪艾朗霍斯（De’Aaron Fox），2024年則由金州勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）奪得。

紐約人後衛謝倫般臣（Jalen Brunson）榮獲NBA本季「年度關鍵球員」（Clutch Player of the Year），成為這項獎項創立以來的第3名得主。

謝倫般臣關鍵時間效率更勝艾華士

NBA對「關鍵球員」的定義是「當比賽進入膠著時，表現最為致命的球員」。根據官方說法，「關鍵時刻」是指第4節或加時最後5分鐘、雙方分差不超過5分的時段。

謝倫般臣今季在「關鍵得分」上以156分僅次於艾華士（157分），但他是在較少的關鍵上場時間內（135.3分鐘對160.4分鐘）達成該成績，效率更高。

謝倫般臣每分鐘平均關鍵得分為1.15分，領先祖傑的1.00分及艾華士的0.98分，在所有上場超過13.1分鐘的球員中排名第1。他在關鍵時刻的投籃命中率為51.5%，雖不及祖傑的56.2%，但明顯高於艾華士的46.2%。

助攻方面，祖傑以36次關鍵助攻排名聯盟第2，謝倫般臣則以28次排名第3。楊格（Trae Young）以37次居首。艾華士只有13次，並列第28位。