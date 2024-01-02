NBA｜紐約人贏木狼止跌　艾榮復出獨行俠仍負爵士（附比賽精華）

紐約人在新一年終止3連敗，主場以112:106擊敗西岸榜首的明尼蘇達木狼，當中蘭度（Julius Randle）個人獨取39分，帶領紐約人獲勝。而達拉斯獨行俠雖然有艾榮（Kyrie Irving）復出，可是球隊仍要以90:127不敵猶他爵士。
紐約人今仗有從多倫多速龍加盟的安奴奧比（OG Anunoby）的加盟，這位英國的小前鋒今仗為新東家取得17分，隊友的蘭度就轟入39分。紐約人今場在第2節初段就開始拉開差距，最多更領先22分。木狼即使第4節力追，不過仍無阻紐約人在主場獲勝。木狼輸波後仍然在西岸榜首領先，不過落敗場數增至8場，與次席奧克拉荷馬城雷霆只差一場敗仗。
爵士大勝37分
至於獨行俠今場有艾榮在休戰12場後復出，不過還是幫不了球隊。他今場個人獨取14分，兼有9個籃板。可是獨行俠仍然是反撲無力，以90:127大敗給爵士。爵士的方迪治奧（Simone Fontecchio）今場攻入最多的24分，然而在第4節早已進入「垃圾時間」，爵士後備球員佐敦奇勒臣（Jordan Clarkson）取得「三雙」，攻入20分、取得10個籃板及11次的助攻，而獲加基士拿（Walker Kessler）亦「雙雙」的表現，取得11分及10個籃板。