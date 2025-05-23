NBA｜經典再現 紐約人G2搵溜馬復仇

正當資深籃球迷對於1995年溜馬巨星米拿用9秒砍下8分反勝紐約人，依然歷歷在目，這兩支上世紀九十年代的東岸老對手，剛戰又譜寫新經典。溜馬再一次在麥迪遜花園廣場球場完成了驚天逆轉，在今季NBA季後賽東岸決賽G1加時反勝138比135，先下一城。香港時間明晨紐約人再於主場擺擂台，主隊謝倫般臣與溜馬夏利貝頓的比併，勢必再演好戲。 (VIU TV 99台5月24日08:00直播)
自1997/98球季有相關數據統計以來，球隊在最後2分45秒落後14分，最終是0勝994負；而在最後1分鐘落後9分或以上，球隊更是0勝1414負。不過，經過剛戰東決首回合，溜馬打破了宿命，靠的是艾朗尼史密夫在最後階段的連環三分波，加上關鍵殺手夏利貝頓的踩界絕殺扳平球，攜手寫下了經典。
溜馬在今年季後賽堪稱後上王，首圈對公鹿曾在完場前34.5秒落後7分下反勝，上圈對騎士則在完場前50秒落後7分下，又一次寫下奇蹟。當然紐約人上圈對塞爾特人也曾大比分反勝；雙方球員的「大心臟」實力，令今次對決變得更精彩。
尼史密夫三分神準成變數
雙方將在G2再遇，溜馬的神級外投、剛戰三分球9射8中的艾朗尼史密夫，能否再次展現百步穿楊妙技，會是勝負關鍵。事實上，此子生涯三分球命中率為38%，但在今次季後賽則是54%。更值得一提是溜馬在今年季後賽的關鍵時刻(完場前5分鐘、分差5分內)錄得6戰全勝，為他們爭勝加添籌碼。
至於紐約人首戰的主要敗因，則是首席球星謝倫般臣受個犯纏身，末節要長坐板凳；但他仍錄得43分5助攻，溜馬防線難以阻擋，只要他在G2減少犯規，將成紐約人追回一場的最強武器。