NBA｜經典再現 紐約人G2搵溜馬復仇

正當資深籃球迷對於1995年溜馬巨星米拿用9秒砍下8分反勝紐約人，依然歷歷在目，這兩支上世紀九十年代的東岸老對手，剛戰又譜寫新經典。溜馬再一次在麥迪遜花園廣場球場完成了驚天逆轉，在今季NBA季後賽東岸決賽G1加時反勝138比135，先下一城。香港時間明晨紐約人再於主場擺擂台，主隊謝倫般臣與溜馬夏利貝頓的比併，勢必再演好戲。 (VIU TV 99台5月24日08:00直播)

自1997/98球季有相關數據統計以來，球隊在最後2分45秒落後14分，最終是0勝994負；而在最後1分鐘落後9分或以上，球隊更是0勝1414負。不過，經過剛戰東決首回合，溜馬打破了宿命，靠的是艾朗尼史密夫在最後階段的連環三分波，加上關鍵殺手夏利貝頓的踩界絕殺扳平球，攜手寫下了經典。