NBA｜綠軍全民皆兵 穩屠公鹿

NBA盃出局的「綠軍」塞爾特人，剛戰收拾心情，主場以130比120輕取活塞，錄得近10場第9勝，在常規賽則繼續力追東岸「一哥」騎士。綠軍香港明時間明早會於主場迎擊另一東岸實力分子公鹿；後者剛被鷹隊終止7連勝走勢，球隊單靠雙核運作，要挑戰全民皆兵的塞爾特人，恐怕有心無力。(VIU TV 99台明早08:30直播)

塞爾特人輕取活塞，精彩之處在於該隊兩大主力包括塔圖與祖魯賀列地同因輕微膝傷缺陣；依靠謝倫布朗與「獨角獸」中鋒普辛基斯領軍，仍然打出王者氣勢。近期傷愈的普辛基斯是役交出26分9個籃板，謝倫布朗則貢獻28分5個籃板與季內個人新高的9次助攻，包括首節狂入16分；加上頂替塔圖擔正的侯沙取得20分，展現全民皆兵的實力。