NBA｜綠軍全民皆兵 穩屠公鹿

NBA盃出局的「綠軍」塞爾特人，剛戰收拾心情，主場以130比120輕取活塞，錄得近10場第9勝，在常規賽則繼續力追東岸「一哥」騎士。綠軍香港明時間明早會於主場迎擊另一東岸實力分子公鹿；後者剛被鷹隊終止7連勝走勢，球隊單靠雙核運作，要挑戰全民皆兵的塞爾特人，恐怕有心無力。(VIU TV 99台明早08:30直播)
塞爾特人輕取活塞，精彩之處在於該隊兩大主力包括塔圖與祖魯賀列地同因輕微膝傷缺陣；依靠謝倫布朗與「獨角獸」中鋒普辛基斯領軍，仍然打出王者氣勢。近期傷愈的普辛基斯是役交出26分9個籃板，謝倫布朗則貢獻28分5個籃板與季內個人新高的9次助攻，包括首節狂入16分；加上頂替塔圖擔正的侯沙取得20分，展現全民皆兵的實力。
對於球隊出色發揮，普辛基斯表示：「正選陣容人腳有出有入，根本並不重要，皆因隊員已準備就緒，他們都會想把握難得的上陣時間去爭取表現。那些球員在其他較弱球隊，本可得到更多上陣時間，這也說明己隊為何會那麼強大。」綠軍已追至與騎士只有1場勝差，身為衛冕之師，日前又在NBA盃被擯出局，該隊近期更希望交出好成績，省靚招牌。此外，塔圖與祖魯賀列地明晨也有望回歸大軍，強陣之下，勝望突出。
字母哥手感佳負隅頑抗
公鹿早前打出了7連勝勁勢，擺脫了季初低潮，更以全勝姿態打入NBA盃8強，士氣提升。不過，球隊在「三哥」米杜頓繼續養傷下，始終只靠雙核「字母哥」安迪杜甘普與「手表哥」列拿特支撐。「字母哥」近期狀態手風順，當然具威脅；但論整體實力及全面性，公鹿始終稍遜一籌，今場客戰必須要打出超水準，才會有機會勝出。