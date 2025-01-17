NBA｜綠軍誓挫魔術率先反彈

兩支陷入進攻低潮的球隊塞爾特人與魔術，香港時間明晨將會狹路相逢，合演東岸前列對決。上仗三分投射失靈的「綠軍」塞爾特人，整體戰力及陣容深度始終更可靠；今戰又有地利之助，要殺敗跌至東岸第5位的魔術，應有把握。(VIU TV 99台1月18日08:00直播)
無疑，塞爾特人近況亦是平平，自開季打出21勝5負後，近14場卻只錄得7勝7負；現時以總成績28勝12負排在東岸次席，與榜首騎士有6.5場勝差。
以三分球為主要進攻手段的「綠軍」，剛戰作客以97比110慘負弱旅速龍，全隊全場三分球竟交出了46射16中，命中率34.8%的差劣數據，最終大敗而歸；但始終這支衛冕之師陣內擁有包括塔圖(Tatum)、謝倫布朗(Jaylen Brown)與普辛基斯(Porzingis)的頂級鐵三角，要在地頭反彈重返勝軌，確實有充足籌碼。
魔術主將班卓羅待上力
今場對手魔術近況同樣欠佳，近4場常規賽3敗，剛戰作客更以93比122敗走公鹿；現時以23勝19負，跌落東岸第5，正是被公鹿搶去「東岸4哥」之位。魔術近期有主力班卓羅(Paolo Banchero)傷愈復出，戰績卻未見改善；此子剛戰雖然攻入22分，但球隊卻又因投射失準，全隊全場只得34.7%命中率，當中三分球更是46射12中的26.1%低命中率，拖累球隊敗陣而歸。
其餘主將如卡特維樸比(Caldwell-Pope)與高爾安東尼(Cole Anthony)剛戰分別只取得8分及11分，周末之戰必須提升火力；否則在整體戰鬥力已經稍為輸蝕，兼要作客之下，魔術要繼去年年尾主場贏塞爾特人4分，再嘗甜頭，恐難如願。