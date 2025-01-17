NBA｜綠軍誓挫魔術率先反彈

兩支陷入進攻低潮的球隊塞爾特人與魔術，香港時間明晨將會狹路相逢，合演東岸前列對決。上仗三分投射失靈的「綠軍」塞爾特人，整體戰力及陣容深度始終更可靠；今戰又有地利之助，要殺敗跌至東岸第5位的魔術，應有把握。(VIU TV 99台1月18日08:00直播)

無疑，塞爾特人近況亦是平平，自開季打出21勝5負後，近14場卻只錄得7勝7負；現時以總成績28勝12負排在東岸次席，與榜首騎士有6.5場勝差。

以三分球為主要進攻手段的「綠軍」，剛戰作客以97比110慘負弱旅速龍，全隊全場三分球竟交出了46射16中，命中率34.8%的差劣數據，最終大敗而歸；但始終這支衛冕之師陣內擁有包括塔圖(Tatum)、謝倫布朗(Jaylen Brown)與普辛基斯(Porzingis)的頂級鐵三角，要在地頭反彈重返勝軌，確實有充足籌碼。