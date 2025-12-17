NBA｜總裁指明年將討論擴充隊數　西雅圖拉斯維加斯仍屬熱門

NBA總裁蕭華（Adam Silver），在NBA盃的決賽後見記者，透露了NBA擴軍的時間表。他表示有關擴軍的討論會在明年有決定。同時表示西雅圖及拉斯維加斯仍是兩大熱門城市。

蕭華今日在NBA盃決賽後見記者，他表示：「我會說有關於本地擴張，這是一些我們仍需要關注的事。我們在尋求拉斯維加斯的市場，以及西雅圖這已經不是秘密，我們也有審視其他的市場。我想說，對於我們似乎在挑動這些市場的說法，我得需要謹慎一些，因為我們其實已經討論這個問題一段時間了。」他續指：「如我之前所說，本地擴張與在歐洲成立新聯賽不同，這是實際上出售現有聯賽的股權。即是就係目前是擁有30分之一，那加入2隊之後就變成32份之一。所以這會是更複雜的經濟分析。在很多方向，這需要對未來作出預測。」