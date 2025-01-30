NBA｜總裁蕭華想改制　每節縮短打10分鐘

NBA總裁蕭華想將比賽從現行的12分鐘一節，縮短至10分鐘一節。 隨着NBA賽季如火如荼進行，聯盟總裁蕭華（Adam Silver）腦海中有一些想法，聲稱可進一步提升比賽的觀賞性。 蕭華接受The Dan Patrick Show的訪問，當被問及聯盟考慮過的重大變革時，他透露自己曾思考過將比賽從現行的12分鐘一節，縮短至10分鐘一節。 「我個人是四節10分鐘比賽的支持者，但我不確定是否有很多人認同這點。」蕭華坦言「這對比賽來說是一個相當大的改變，我認為這類變革需要更長時間的討論。」

主要原因：與國際賽事接軌及電視轉播需求 蕭華表示，考慮這項變革主要有兩個原因：與國際籃球的規則統一，以及適應電視轉播需求。目前，NBA是唯一採用48分鐘比賽時間的主要籃球聯賽，而奧運賽事和國際賽（如FIBA比賽）則採用40分鐘賽制，NCAA大學籃球則每場40分鐘（上下半場各20分鐘）。 「由於籃球運動越來越全球化，我們希望能逐步在全球範圍內建立更一致的規則。」蕭華表示。 至於電視轉播方面，他指出，現場觀眾對比賽時長的關注度較低，但對於電視觀眾而言，將比賽控制在兩小時左右，更符合當前的電視觀看習慣。

NBA Commissioner Adam Silver floats the idea of changing the game from 12 to 10 minute quarters #NBA pic.twitter.com/ymajYHTgi4 — Dan Patrick Show (@dpshow) January 29, 2025

「先不論這對歷史數據和紀錄的影響，我認為兩小時的比賽時間，更符合現代觀眾的收看習慣。」蕭華補充道。「我不覺得大多數球迷會因為比賽縮短為兩小時，而感到失望。」 影響：減少負荷管理，減少球員累積上場時間 另一個潛在的好處是能夠減少「負荷管理」的影響——近年來，球隊頻繁輪休球星的現象已經成為聯盟的一大問題，甚至在2023年開始，NBA對於不合理輪休的球隊實施了重罰。 如果比賽時間縮短，每個賽季82場比賽的總上場時間將減少656分鐘，相當於移除超過16場40分鐘賽制的比賽，一定程度上降低球員的身體負擔。

蕭華澄清，目前這僅僅是一個構想，並未進入正式考量階段。「現在還沒到那個層面。」 不過，蕭華也提到，在NBA的內部會議上，他曾舉例MLB（美國職棒大聯盟）近年的「激進」變革，例如引入投球時鐘（Pitch Clock）等改革措施，來說明運動聯盟如何調整規則以提升比賽的吸引力。 「我是棒球迷，我很欣賞棒球做出的這些改變。」蕭華表示。「我認為這些改變確實提升了比賽的觀賞性和娛樂價值。」 蕭華補充道，棒球的魅力之一在於其深厚的傳統，但這並不意味著聯盟不能進行改革。「如果棒球能夠做出這樣的改變，那麼我們也不應該害怕嘗試變革。」

NBA過去已進行的變革 蕭華提及在自己任內，NBA已經進行了一些變革，比如調整比賽最後兩分鐘的規則以減少比賽停頓、增加教練挑戰機制，以及引入NBA盃（NBA Cup）等，這些都顯示了聯盟對於創新的開放態度。 節目主持人Dan Patrick提到，NBA如今對三分球的依賴程度越來越高，對此蕭華未有表示會做出任何改動。 「我不想對當前比賽的發展趨勢過度反應。比賽總會經歷不同的轉變，而我認為現在的比賽水平非常精彩，無論是每天的比賽，還是整個賽季的表現。我覺得有些批評是不太公平的。」