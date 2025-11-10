NBA｜罕見計錯數　巫師輸少1分

NBA在比賽翌日公布，星期五舉行的騎士對巫師NBA盃分組賽，因為官方記錄出現錯誤，於第二節期間，巫師新秀Tre Johnson兩罰全中，但當值記錄員誤將他首罰標為不中。聯盟現已修正該錯誤。 Scott Taetsch via Getty Images

NBA在比賽翌日公布，上星期五（7日）舉行的克里夫蘭騎士對華盛頓巫師NBA盃分組賽，因為官方記錄出現錯誤，於第2節期間，巫師新秀Tre Johnson兩罰全中，但當值記錄員誤將他首罰標為不中。聯盟現已修正該錯誤。

但呢1分不足以影響賽果，因為華盛頓巫師「只」輸給騎士33分，而非34分。更新後的最終比數為，騎士148:115擊敗巫師。

這次「命運一罰」的修正，也讓Tre Johnson的個人得分由原本的18分改為19分，這位2025年NBA選秀第6順位的新秀，開季表現不俗。