NBA｜罕見計錯數　巫師輸少1分

NBA在比賽翌日公布，上星期五（7日）舉行的克里夫蘭騎士對華盛頓巫師NBA盃分組賽，因為官方記錄出現錯誤，於第2節期間，巫師新秀Tre Johnson兩罰全中，但當值記錄員誤將他首罰標為不中。聯盟現已修正該錯誤。
但呢1分不足以影響賽果，因為華盛頓巫師「只」輸給騎士33分，而非34分。更新後的最終比數為，騎士148:115擊敗巫師。
這次「命運一罰」的修正，也讓Tre Johnson的個人得分由原本的18分改為19分，這位2025年NBA選秀第6順位的新秀，開季表現不俗。
Tre Johnson makes both FTs at the 8:15 mark. Score doesn't move after the first one and he still hasn't got credit for making both @nbastats pic.twitter.com/qpRBfL3rHB— Jesse (@d0wnsideofme) November 8, 2025
其實，這類錯誤並非史無前例。NBA比賽節奏極快、回合繁多，記錄員也是人，縱使工作看似只是「記下發生的事」，仍有可能出現遺漏。不過，1個罰球沒被計入分數，而現場包括巫師職球員、裁判及轉播方都未察覺，實屬罕見。
更巧的是，這場比賽的分差其實可能影響晉級形勢。NBA盃分組賽若出現積分相同，將以分差作為次序判定。騎士目前戰績1勝1負，分差為+22；多倫多速龍以2勝0負、+23位列東岸A組首位；阿特蘭大鷹隊則1勝1負、+8。
至於巫師，則以0勝1負、-33敬陪末席。華盛頓目前整體戰績為1勝8負，與布魯克林籃網並列聯盟墊底。
作者：Jack Baer
原文：NBA announces scoring change in Cavaliers-Wizards NBA Cup game: D.C. lost by only 33 points, not 34
原文刊登於 Yahoo 體育