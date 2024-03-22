NBA｜羅素爾三分球爆發添戰力 湖人主場勢挫76人

NBA明晨免費電視直播好戲碼，由「大帝」勒邦占士(LeBron James)領導的湖人，主場迎擊褪色勁旅76人。「紫金兵團」仍為確保西岸附加賽席位奮戰，鬥志十足；人氣後衛迪安捷奴羅素爾(D’Angelo Russell)更剛追平隊史單季三分球紀錄，面對首席球星艾比特(Joel Embiid)繼續缺陣、戰績下滑的76人，湖人贏面高唱。(Viu TV 99台明早10:30直播)

老牌勁旅湖人自稱霸去年底的季中錦標賽後，戰績反覆；目前僅以37勝32負排在西岸第9位，雖與附加賽區外第11位的火箭有3.5場勝差，仍是不容大意；加上更有力爭取打入前6，力追又是3.5場勝差的第6位帝王，球隊上下鬥志十足。