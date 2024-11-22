NBA｜老將爭氣 金塊激鬥獨行俠

NBA盃明晨再燃戰火，其中免費電視直播金塊在西岸C組主場大戰獨行俠。兩軍現時均兩戰1勝1負，分列小組2、3位，排在兩戰全勝的勇士之後；在小組5隊中要爭取前兩名出線，不容有失。今場將會是兩位今夏轉會尋求重返高峰的老將、金塊「三雙王」韋斯布克與獨行俠的「三分神箭」基利湯臣對決，精彩可期。(VIU TV 99台11月23日11:00直播)

金塊剛戰於NBA盃作客以122比110打敗灰熊，打開小組勝門。除了主力前鋒艾朗哥頓繼續養傷之外，三屆MVP中鋒祖傑已因私人理由連續缺席第3場賽事。金塊主帥米高馬龍強調祖傑家人的健康一切正常，但該塞爾維亞中鋒能否在今場復出，仍是未知之數。

在祖傑缺陣下，金塊「二哥」謝馬爾梅利上仗擔起了大旗，全場交出27分，領軍得勝；但另一位贏波功臣韋斯布克，交出12分10籃板14次助攻，寫下個人NBA生涯第200次「三雙」，傲視聯盟，寶刀未老。在球隊陣容不整之下，韋斯布克今場仍是金塊爭勝的關鍵人物。

K湯臣手感回溫

獨行俠方面，超級控衛當錫上仗復出，馬上攻入全場最多的26分，領軍主場以132比91大勝殘陣的塘鵝，未受考驗。之前手風欠順的基利湯臣，該仗趁對手防守鬆懈，尋回手感；全場三分球9投5中，合共取得19分，成為贏波功臣之一。「K湯」強調他正融入球隊，有信心之後會爆發；亦大讚「三巨頭」之一的艾榮，是全聯盟最佳射手之一。獨行俠近期在各項賽事錄得3連勝，氣勢強勁；今場又可強陣出擊，作客無懼金塊。