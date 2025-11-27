奧蘭多魔術日前鬥費城76人，雙方球員發生推撞，魔術後衛謝倫薩斯（Jalen Suggs）幫隊友出頭，結果食了兩個技犯被趕離場。
如果心水清的NBA球迷，可能會發現整個NBA有好多球員Jalen，最出名當然係紐約人一哥謝倫般臣（Jalen Brunson）及雷霆二哥謝倫威廉士（Jalen Williams），的確令球迷有啲亂。
翻查資料，現時全聯盟有9位Jalen，如果計同義名的Jaylen，更加多達12人，足以組成一支Jalen球隊。
Jalen 是如何創造出來？
其實Jalen不是一個常見的英文名，現時變得如此普遍，原因是著名小前鋒謝倫羅斯（Jalen Rose），他在溜馬時期表現相當亮麗，曾與「牙擦蘇」米拿帶領球隊打入2000年NBA總決賽。謝倫羅斯在94年被丹佛金塊選中時，是NBA史上首位名叫 Jalen 的球員；當他07年退役時，依然是唯一一位曾在NBA出場的 Jalen。
翻查資料，Jalen Rose名字的由來，是其母親Jeanne將「James」與「Leonard」組合而成的名字，因此根本不常見。
直至2016年，波士頓塞爾特人謝倫布朗(Jaylen Brown)首次亮相，才掀起新一波潮流。自此之後，有超過20位名叫Jalen的球員在聯盟登場。
