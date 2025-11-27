奧蘭多魔術日前鬥費城76人，雙方球員發生推撞，魔術後衛謝倫薩斯（Jalen Suggs）幫隊友出頭，結果食了兩個技犯被趕離場。

如果心水清的NBA球迷，可能會發現整個NBA有好多球員Jalen，最出名當然係紐約人一哥謝倫般臣（Jalen Brunson）及雷霆二哥謝倫威廉士（Jalen Williams），的確令球迷有啲亂。

翻查資料，現時全聯盟有9位Jalen，如果計同義名的Jaylen，更加多達12人，足以組成一支Jalen球隊。