艾堅遜（Kenny Atkinson）上任克里夫蘭騎士主帥的首個球季，便榮獲年度最佳教練獎。

這位57歲教練於上年夏天接掌騎士，領軍以64勝18負的成績登上東岸榜首。他在2021至2024年間曾擔任勇士主帥卡爾（Steve Kerr）的助教，今次是其第２次擔任NBA球隊主帥，首次是2016至2020年間執教布魯克林籃網。

騎士在上季解僱碧加史達夫（J.B. Bickerstaff），儘管球隊在其領軍下連續兩季打入季後賽，並在上季止步次圈，不敵後來奪得總冠軍塞爾特人，管理層認為需要變革。艾堅遜接手後為球隊帶來明顯提升，常規賽首15場全勝，追平NBA歷史第2佳開季紀錄。騎士從未失去對東岸的一哥地位，最終以3場勝差力壓塞爾特人，取得季後賽首號種子。