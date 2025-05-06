艾堅遜（Kenny Atkinson）上任克里夫蘭騎士主帥的首個球季，便榮獲年度最佳教練獎。
這位57歲教練於上年夏天接掌騎士，領軍以64勝18負的成績登上東岸榜首。他在2021至2024年間曾擔任勇士主帥卡爾（Steve Kerr）的助教，今次是其第２次擔任NBA球隊主帥，首次是2016至2020年間執教布魯克林籃網。
騎士在上季解僱碧加史達夫（J.B. Bickerstaff），儘管球隊在其領軍下連續兩季打入季後賽，並在上季止步次圈，不敵後來奪得總冠軍塞爾特人，管理層認為需要變革。艾堅遜接手後為球隊帶來明顯提升，常規賽首15場全勝，追平NBA歷史第2佳開季紀錄。騎士從未失去對東岸的一哥地位，最終以3場勝差力壓塞爾特人，取得季後賽首號種子。
騎士今季進攻效率冠絕NBA
球隊核心陣容並無大變，繼續由當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）、加蘭特（Darius Garland）、莫比利（Evan Mobley）與查列特艾倫（Jarrett Allen）主導。加蘭特在艾堅遜調教下重拾明星級身手，莫比利則於第四個球季首度入選明星賽，並贏得年度最佳防守球員。當洛雲米歇爾則連續第六季入選全明星。
騎士本季進攻效率高居聯盟第一，防守效率排名第8，64勝18負亦是隊史第2佳戰績，僅次於2008至09年由勒邦占士（LeBron James）帶領的66勝16負賽季。
季後賽首圈騎士橫掃熱火，4場合共淨勝122分，創下NBA歷來單一系列賽最大勝分差紀錄。不過他們在次圈首戰主場不敵溜馬，加蘭特因腳趾扭傷，尚未確定能否出戰第2戰，而莫比利與後備前鋒迪安迪亨特（De'Andre Hunter）亦在首戰受傷，同樣成疑。
作者：Jason Owens
原文： Kenny Atkinson named NBA Coach of the Year after leading Cavaliers to best record in Eastern Conference
原文刊登於 Yahoo 體育