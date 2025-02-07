NBA｜艾比特復出 76人齊腳可拔「塞」

免費電視明晨直播NBA東岸中游大戰，由活塞主場迎戰76人。近7場5敗的活塞，近期狀態回落，只靠2021年狀元卡迪根寧咸苦苦支撐；今場遇上會有MVP級別中鋒艾比特復出的76人，主隊今場難打。 (VIU TV 99台2月8日08:30直播)
活塞剛戰主場力拚僅負騎士115比118，表現未算失禮，尤其根寧咸更攻入38分；此子今季表現突飛猛進，更入選了下周的明星賽大軍，目前平均取得25.3分及9.5助攻，兩項數據在聯盟分列11及第3位，足證非凡實力。只是其隊友表現表現卻見回落，而根寧咸近期只能帶傷上陣，今場對76人雖佔地利，也不易言勝。至於剛由76人交易得來的基安馬田在養傷之中，今場無法倒戈，未能為球隊提供助力。
對手76人剛戰主場以101比108不敵熱火，賽後以20勝30負排在東岸11位，處於附加賽區之外；為保出線要繼續努力，相比起以25勝26負排第7的活塞，客軍更具戰意。
76人上仗在艾比特缺陣下錄得敗仗，這位2023年常規賽MVP是因「負荷管理」選擇休戰，今場勢可復出，令球隊戰力大增。得分後衛泰利斯麥斯剛戰轟入31分，已是個人連續第7場取得30+得分賽事，成為陣中最穩定的得分點；加上另一明星球員保羅佐治已復出，上仗雖然手風欠順，但以其經驗稍作調整，仍是相當可靠。這三巨頭可望為76人扭轉近期4戰3敗頹勢，重返勝軌。