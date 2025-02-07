NBA｜艾比特復出 76人齊腳可拔「塞」

免費電視明晨直播NBA東岸中游大戰，由活塞主場迎戰76人。近7場5敗的活塞，近期狀態回落，只靠2021年狀元卡迪根寧咸苦苦支撐；今場遇上會有MVP級別中鋒艾比特復出的76人，主隊今場難打。 (VIU TV 99台2月8日08:30直播)

活塞剛戰主場力拚僅負騎士115比118，表現未算失禮，尤其根寧咸更攻入38分；此子今季表現突飛猛進，更入選了下周的明星賽大軍，目前平均取得25.3分及9.5助攻，兩項數據在聯盟分列11及第3位，足證非凡實力。只是其隊友表現表現卻見回落，而根寧咸近期只能帶傷上陣，今場對76人雖佔地利，也不易言勝。至於剛由76人交易得來的基安馬田在養傷之中，今場無法倒戈，未能為球隊提供助力。