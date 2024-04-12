NBA｜西岸爭位大戰 太陽誓斬帝王

NBA常規賽進入最後衝刺階段，明晨免費電視將會直播一場西岸出線關鍵戰，由暫列西岸第8位的帝王主場對第7位的太陽。兩軍不但要正面爭逐較高的附加賽排名，更有機會殺上第6直接躋身季後賽；可惜帝王近期受陣容不整影響戰力，加上今戰是「背靠背」出戰，面對難得近期有「三巨頭」健康上陣的太陽，恐怕主場仍無力招架。 (Viu TV 99台明早10:30直播)

常規賽東、西岸的前6名球隊，可直接晉身季後賽，而第7至10位球隊則要先進行附加賽才可取得季後賽資格。太陽剛戰作客復仇成功，124比108贏快艇，現以47勝33負居於西岸第7，較帝王多1.5場勝差；雖然帝王較太陽會有多1場常規賽在手，但帝王卻要先在香港時間今晨與西岸第6的塘鵝對撼，連續兩日打生死戰的帝王，體力消耗將成該隊緊接面對太陽時的重大難題。