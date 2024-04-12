NBA｜西岸爭位大戰 太陽誓斬帝王

NBA常規賽進入最後衝刺階段，明晨免費電視將會直播一場西岸出線關鍵戰，由暫列西岸第8位的帝王主場對第7位的太陽。兩軍不但要正面爭逐較高的附加賽排名，更有機會殺上第6直接躋身季後賽；可惜帝王近期受陣容不整影響戰力，加上今戰是「背靠背」出戰，面對難得近期有「三巨頭」健康上陣的太陽，恐怕主場仍無力招架。 (Viu TV 99台明早10:30直播)
常規賽東、西岸的前6名球隊，可直接晉身季後賽，而第7至10位球隊則要先進行附加賽才可取得季後賽資格。太陽剛戰作客復仇成功，124比108贏快艇，現以47勝33負居於西岸第7，較帝王多1.5場勝差；雖然帝王較太陽會有多1場常規賽在手，但帝王卻要先在香港時間今晨與西岸第6的塘鵝對撼，連續兩日打生死戰的帝王，體力消耗將成該隊緊接面對太陽時的重大難題。
帝王季後賽前回落
事實上，帝王近期受到第6人得分後衛馬歷蒙克(Malik Monk)因傷提早休季，加上小前鋒靴達(Kevin Huerter)接受了肩部受傷長休，以至基瑾梅利(Keegan Murray)的小腿傷間中缺陣影響，整體戰績下滑，敗仗不少。球隊爭勝的重任更多落在兩大重心沙邦尼斯(Domantas Sabonis)與迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)身上，自然更易讓對手給予防範。
太陽轉陣 防守為重
太陽方面，之前連續兩日火併快艇，昨仗在對方收起多名主力下，輕鬆贏16分成功復仇而歸。主帥禾基爾(Frank Vogel)同樣刻意為正選陣容改變，以季中加盟、防守力更強的萊斯奧尼爾(Royce O’Neale)取代今季表現進步的基臣阿倫(Grayson Allen)擔正，捨棄一定進攻力，卻令防守變得穩固，明顯是要為季後賽做好準備。
再者，太陽的進攻仍有杜蘭特(Kevin Durant)、迪雲布卡(Devin Booker)與比爾(Bradley Beal)「三巨頭」支撐，火力驚人；今次休息相對充足下造訪帝王，力爭更高排名，有力凱旋而歸。