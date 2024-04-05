NBA｜西岸附加賽席位大戰　火箭負勇士錄三連敗（附比賽精華）

火箭早前以11連勝將與勇士爭取附加賽席位的差距縮窄到只差1場，然而火箭之後卻錄得2連敗被拉開。今場比賽是雙方爭取附加賽的關鍵。可是全場比賽勇士都處於領先，當中「浪花兄弟」史堤芬居里（Stephen Curry）與基利湯臣（Klay Thompson）今場同樣轟入最高的29分，當中K湯今場3分11射7中，協助勇士取得今季最長的6連勝，並且以42勝34負的戰績，與火箭拉開至4場差距，而火箭的3連敗令球隊爭取季後賽機會受重創。

獨行俠挫鷹隊鎖定季後賽

至於西岸第5位的達拉斯獨行俠，就以109:95擊敗阿特蘭大鷹隊，令球隊肯定可以打入季後賽。今場當錫（Luka Doncic）雖然首節錄得罕有的尷尬0得分，不過最後還是為獨行俠取得25分及12個籃板，而隊友的艾榮（Kyrie Irving）就有最高的26分貢獻。獨行俠以46勝30負，肯定可以晉身今年的季後賽。而因為火箭的落敗，新奧爾良鵜鶘及鳳凰城太陽都肯定取得西岸的季段賽附加賽資格。

在距離常規賽結束只餘10日，東岸的前10位隊伍已定，當中第7的邁亞密熱火及第8的費城76人仍有機會爭取季後賽直接晉級的資格，至於波士頓塞爾特人在之前一日已經確定成為今季的常規賽戰績第1的隊伍。