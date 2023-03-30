NBA︱賀列迪轟入新高51分　公鹿149:136輕取溜馬

今季NBA常規賽錄得第14個球員，單場取得超過50分，追平了上個賽季的紀錄。而今次50分的得主，是密爾沃基公鹿的賀列迪（Jrue Holiday），他在對印第安納溜馬的比賽，個人獨取51分，是他職業生涯的新高，而公鹿亦以149:136擊敗溜馬，取得球隊今季的第55場勝利。

目前仍是聯盟勝率最高的公鹿，作客對上要爭取季後賽尾班車的溜馬。公鹿的主將「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）半場就已經取得20分、10個籃板以及9個助攻。比賽在進入第3節開始拉開雙方的差距，公鹿最終以149:136取勝。而安迪杜甘普交出38分、17個籃板及12個助攻的「三雙」成績，然而得分卻不及賀列迪顯眼，因為他取得51分，當中有18分在第3節取得，是個人職業生涯新高，此前他的最高得分僅40分。