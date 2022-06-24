NBA︱賓捷羅獲魔術選為狀元　大熱史密夫僅獲探花

2022年的NBA選秀日，今年如期在6月舉行。公爵大學的賓捷羅（Paolo Banchero）獲奧蘭多魔術選為今屆的新秀狀元，而另一位被視為狀元大熱的查巴利史密夫（Jabari Smith Jr.）就由休斯頓火箭選為今屆的探花。

意大利裔的賓捷羅雖然被視為今年三甲成員之一，但是與來自運動世家的史密夫相比，史密夫本身更有優勢。然而魔術最終決定選出賓捷羅協助球隊重建。19歲的賓捷羅今季在大學聯賽場均取得17.2分7.8個籃板及3.2次助攻，帶領公爵大學打入全國4強。不過球隊之後負於宿敵的北卡羅萊納大學。

賓捷羅：難以置信

賓捷羅表示：「在我獲得的資料，我是感覺到的，只是一切懸疑未定。我還是沒肯定加入奧蘭多，只是為任何事做好準備而已。在總裁上台20秒我就當選，我還未得確定。我沒有時間去想任何事，這就突然發生。我真的難以置信，不過我已經準備好了。」

至於榜眼為岡薩加大學的賀姆根（Chet Holmgren），他獲奧克拉荷馬城雷霆以第2籤選中。至於另一位大熱的奧本大學前鋒查巴利史密夫，就被第3籤的火箭選上。史密夫本身被視為狀元熱門，他在2019年入選美國U16代隊出戰國際籃協的U16美洲錦標，並為美國贏得冠軍，他在賽事取得場均13.8分及6.2個籃板的表現。而其父親本身也曾是NBA球員，並在NBA比賽4個賽季，至於其表叔也是NBA球員。