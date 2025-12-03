今季NBA已打了接近四份一，昔日狀元西蒙斯（Ben Simmons）仍未找到球會落班。

這位前選秀狀元在上季走到生涯低點，被籃網放棄後，轉會洛杉磯快艇亦毫無建樹。目前他仍是自由球員，但他懂得為自己找位置定期曝光。

他最近按讚一則指他非常適合費城76人的 Instagram 留言，被視為向舊會示好。之後他更進一步表態，在網上答問環節表達誠意，表示願意免費為76人上陣。

但回帶重看的話，現時29歲的他，昔日與76人的關係麻麻。他因缺席訓練營與季前賽而累積近兩千萬美元罰款，引發申訴並達成和解。費城最終把他及其巨額薪金合約交易至籃網，但之後他因背部椎間盤突出，接受手術而長期缺陣。