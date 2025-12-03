今季NBA已打了接近四份一，昔日狀元西蒙斯（Ben Simmons）仍未找到球會落班。
這位前選秀狀元在上季走到生涯低點，被籃網放棄後，轉會洛杉磯快艇亦毫無建樹。目前他仍是自由球員，但他懂得為自己找位置定期曝光。
他最近按讚一則指他非常適合費城76人的 Instagram 留言，被視為向舊會示好。之後他更進一步表態，在網上答問環節表達誠意，表示願意免費為76人上陣。
但回帶重看的話，現時29歲的他，昔日與76人的關係麻麻。他因缺席訓練營與季前賽而累積近兩千萬美元罰款，引發申訴並達成和解。費城最終把他及其巨額薪金合約交易至籃網，但之後他因背部椎間盤突出，接受手術而長期缺陣。
手術後表現大不如前
手術之前，西蒙斯在進攻端集中在顏色地帶，外線完全欠缺投射。然而，他仍具備價值，因其傳球、籃板能力以及年度最佳防守第一隊的防守表現。手術以後，他難以保持健康，數據亦於各方面大幅下滑。
理論上，球員不可做義工，因此不收錢復出只是綽頭。估計若他真的復出，亦只可拿得一份聯盟底薪合約，對部分球隊或有吸引力。但考慮到他的往績，以及雙方過往關係，專家相信76人就算陣容深度不足，亦難以接納他歸來。
原文刊登於 Yahoo 體育