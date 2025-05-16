NBA｜轉危為機 塞爾特人撲擊紐約人

正所謂有危便有機，失去了首席球星達圖的塞爾特人，在出局邊緣卻同心協力打出爭氣波，在G5主場以127比102大勝紐約人，將總場數追近至2比3。「綠軍」香港時間明晨會在G6作客麥迪遜花園球場，在謝倫布朗擔起大旗下，加上眾將挺身而出，能否扭轉命運，將賽事帶到生死戰，將是全球籃球迷關注的焦點。 (VIU TV 99台5月17日08:00直播)

達圖因傷今季「玩完」，正當眾人以為「綠軍」注定出局，這支衛冕球隊卻展現王者之心，以一場大勝證明自己實力。謝倫布朗交出26分12助攻8籃板的「準三雙」成績；加上隊友戴歷韋特(Derrick White)更攻入了34分，成為贏波兩大功臣。「綠軍」主帥馬素拿(Mazzulla)賽後點名大讚謝倫布朗：「他將領導力展現在防守之上，打出硬朗防守；尤其一次飛身撲向後備席的救球動作，更改變了大家的心態。」