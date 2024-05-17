NBA｜返主場絕地反擊 溜馬誓宰紐約人

力爭相隔24年再闖NBA東岸季後賽決賽的紐約人，距離實現目標只差一步。經過早前的主場大勝，紐約人現時場數領先溜馬3比2；然而明晨的第6回合將要再度作客印第安納，該隊主將謝倫布魯臣之前兩度作客均受制溜馬的嚴密防守，表現走樣；相反溜馬在再無退路之下，由夏利布頓率領的大軍誓要進行絕地反擊，望能追和場數，將這系統賽帶到之後的「搶七」生死決。(香港時間5月18日08:30開賽)

在上仗G5大戰，謝倫布魯臣再一次打出神級表現，攻入44分，是他在今年季後賽的第5場40+得分表現；既是自勒邦占士在2018年以來的首位單季季後賽，至少5場得分40+球員，也是NBA史上第4人做出此成績，與「大帝」占士、「波神」米高佐敦及湖人名宿謝利韋斯齊名。