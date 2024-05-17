NBA｜返主場絕地反擊 溜馬誓宰紐約人

力爭相隔24年再闖NBA東岸季後賽決賽的紐約人，距離實現目標只差一步。經過早前的主場大勝，紐約人現時場數領先溜馬3比2；然而明晨的第6回合將要再度作客印第安納，該隊主將謝倫布魯臣之前兩度作客均受制溜馬的嚴密防守，表現走樣；相反溜馬在再無退路之下，由夏利布頓率領的大軍誓要進行絕地反擊，望能追和場數，將這系統賽帶到之後的「搶七」生死決。(香港時間5月18日08:30開賽)
在上仗G5大戰，謝倫布魯臣再一次打出神級表現，攻入44分，是他在今年季後賽的第5場40+得分表現；既是自勒邦占士在2018年以來的首位單季季後賽，至少5場得分40+球員，也是NBA史上第4人做出此成績，與「大帝」占士、「波神」米高佐敦及湖人名宿謝利韋斯齊名。
謝倫布魯臣作客溜馬打折扣
不過，要注意是這位紐約人明星控衛，在G3及G4造訪溜馬主場時演出低迷，合共43投僅16中，恐怕會為今戰帶來陰影；尤其是該隊的傷兵問題加劇，包括中鋒米切爾羅賓遜與小前鋒安奴比先後加入傷兵名單，勢令在G2一戰受腳傷困擾的謝倫布魯臣的負擔增加，唯望安奴比今場趕及傷愈，紓緩主將壓力。
溜馬上仗大敗30分而回，籃板輸29比53是關鍵，相反紐約人的中鋒夏坦史甸全場摘下17個籃板，當中有12個是進攻籃板；而身高僅6呎4吋的後衛祖殊赫特也抓住11個籃板，帶來驚喜。不過，在這系列賽的頭4戰，溜馬的籃板數目其實僅以160比168落後紐約人，今場回到主場，溜馬中鋒米利斯端拿也承諾必會加緊保護內線：「我們早知這系列的爭勝關鍵並非進攻，而是內線的比併。」
溜馬王牌去仗失準
此外，溜馬的進攻王牌夏利布頓，上仗僅得13分5助攻及2次偷波，表現未達明星主力水平；今場回到主場，配合前鋒施亞琴的高水平演出，必會奮力一戰，誓助球隊將場數再次追平。