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體育
2023-12-01 04:30:52
日報

NBA｜迪雲布卡缺陣 杜蘭特硬頂 太陽缺光芒難擋金塊

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NBA明晨免費直播波將有西岸大戰上演，由衛冕的金塊作客撲擊太陽。客隊太陽上仗剛有主力得分後衛謝馬爾梅利(Jamal Murry)傷愈復出，為FMVP中鋒祖傑(Nikola Jokic)提供最大助力；反觀太陽上仗有主將迪雲布卡(Devin Booker)受傷，今場上陣成疑，只靠單核杜蘭特(Kevin Durant)孭飛，要贏波恐怕有心無力。(Viu TV 99台周六11:00直播)

今季從巫師得到比爾(Bradley Beal)加盟的太陽，可惜受到比爾與迪雲布卡輪流受傷影響，至今該隊仍未打響「三巨頭」同場作賽的如意算盤。太陽剛戰作客出戰速龍，獲因傷缺席2仗的杜蘭特復出，並且攻下30分；無奈在迪雲布卡發揮平平加上小腿受傷下，戰至第3節末段便離場，全場12投2中得8分，最後太陽以105比112敗走多倫多，之前的7連勝走勢終止。

比爾布卡杜蘭特三巨頭未齊腳

太陽經歷連續3場客戰之後，今場疲兵回師鳳凰城；在迪雲布卡或會缺陣下，可能只得「KD」單核撐場，即使有剛為人父的小前鋒拿沙列圖(Nassir Little)，可以歸隊增強調動；陣內也許只得中鋒紐傑(Jusuf Nurkic)較為可靠，正所謂雙拳難敵四手，太陽今場注定難打。

另一邊廂，金塊剛戰主場對火箭，在「二當家」謝馬爾梅利因大腿傷休戰11場後復出，為明星中鋒祖傑提供最大助力；縱然謝馬爾梅利該仗手感普通，全場14投4中只得16分，但熱身過後，今場可望有更好發揮。至於兩屆MVP祖傑同場又再交出「三雙」32分10籃板15助攻，今季表現繼續光芒四射；在雙星帶動下，儘管艾朗哥頓(Aaron Gordon)仍要繼續因傷休戰，仍有足夠戰力作客贏波。

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金塊後備寶刀未老

值得一提，近期3連勝的金塊，前一仗在陣容大輪換下，照贏有夏登(James Harden)等4星壓陣的快艇，成功打起了歷基積臣(Reggie Jackson)及迪安達佐敦(DeAndre Jordan)兩名老將，二人都交出精彩表現，力證寶刀未老；其中作為球隊後備控衛的歷基積臣，今季仍能交出平均12.8分、4.5次助攻的出色數據，讓球隊第二梯隊的戰力，得到保證。

此外，金塊已在季中賽出局；反而太陽則要準備迎接「背靠背」、包括下戰迎擊灰熊，更或要為下周展開的季中錦標賽淘汰賽階段，稍作保留，以全力往賭城拉斯維加斯衝擊錦標，此時此刻難望擊碎金塊。
 

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