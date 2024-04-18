NBA｜速龍波特參與賭波　被判罰終身禁賽

效力多倫多速龍的莊迪波特（Jontay Porter），被指違反NBA球員守則參與賭博，被NBA賽會判終身禁賽，同時他的8萬美元注碼亦被凍結。

波特在今年3月底開始被禁止上陣，並接受賽會的調查。調查指，波特向博彩莊家提供自己在3月對薩克拉門托帝王的比賽時的健康狀況，而該場他上陣3分鐘就報稱不適。同時他亦下注8萬美元，指自己在該仗表現欠佳。不過因為其行動以及可疑行為，令有關的賭注被凍結，亦得不到賠償。同時他亦被指在今年1月至3月期間，透過朋友的網上戶口在13場NBA的比賽下注，注碼達5.4萬美元，不過他全部比賽他沒有上場。