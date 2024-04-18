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體育
2024-04-18 14:17:26

NBA｜速龍波特參與賭波　被判罰終身禁賽

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多倫多速龍的邦達因為非法賭波而被停賽。(網上圖片)

多倫多速龍的邦達因為非法賭波而被停賽。(網上圖片)

效力多倫多速龍的莊迪波特（Jontay Porter），被指違反NBA球員守則參與賭博，被NBA賽會判終身禁賽，同時他的8萬美元注碼亦被凍結。

波特在今年3月底開始被禁止上陣，並接受賽會的調查。調查指，波特向博彩莊家提供自己在3月對薩克拉門托帝王的比賽時的健康狀況，而該場他上陣3分鐘就報稱不適。同時他亦下注8萬美元，指自己在該仗表現欠佳。不過因為其行動以及可疑行為，令有關的賭注被凍結，亦得不到賠償。同時他亦被指在今年1月至3月期間，透過朋友的網上戶口在13場NBA的比賽下注，注碼達5.4萬美元，不過他全部比賽他沒有上場。

NBA總裁蕭華（Adam Silver）在聲明指，波特公然違反球員守則，理應受到最嚴重的處分：「沒有甚麼比向我們的球迷、球隊以及所有與我們運動相關的人們，守護NBA賽事的誠信來得更重要。所以莊迪波特公然違反我們賭博規則，需要面對最嚴厲的處分。」24歲的波特在2019年參與NBA選秀，但未有獲選，在2020年加盟孟菲斯灰熊開始NBA的生涯，然而大部份時間都在NBA的G聯盟效力，在去年底與速龍簽下雙向合約，不過多數時間仍在G聯盟效力。而他的兄長是丹佛金塊的米高波特（Michael Porter Jr.）。

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