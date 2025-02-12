NBA｜速龍3分擊敗76人　杜蘭特突破3萬分太陽仍負灰熊

縱使安比（Joel Embiid）已經復出，不過費城76人仍錄4連敗。球隊主場迎戰多倫多速龍，在最多1分多鐘一投不中之下，以103:106不敵對手。至於其他比賽，紐約人以128:115擊敗印第安納溜馬，而底特律活塞以40分之差，132:92屠宰芝加哥公牛。而鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）雖然取得生涯第3萬分，不過太陽還是以112:119不敵孟菲斯灰熊。 賽前已經3連敗的76人，首節雖然被拉開過13分的距離落後，但球隊在第2節已追回落後，之後的比賽雙方差距都不超過10分，兩隊全場有17次平手及12次互換領先。在比賽的最後1分49秒，今場「啞火」的麥斯（Tyrese Maxey）投入他全場唯一的3分，為76人再度追至103平手，然而之後76人的麥斯、安比及保羅佐治（Paul George）起手全失，相反速龍先由艾巴治（Ochai Agbaji）上籃再拉開比數，加上基迪迪克（Gradey Dick）的罰球，令速龍以106:103勝出。

速龍的史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）今場攻入33分，還有10個籃板，昆奇利（Immanuel Quickley）亦有23分貢獻。至於76人雖然有5人得分上雙，可是最多的是安比的27分，他還有12個籃板，可是麥斯今場完全失準，全場9次起手有7球是3分，不過僅得1中，今場他就只得5分，成為今場球隊落敗的因素。輸波的76人目前在東岸以20勝33負排11，爭取附加賽打入季後賽，與公牛相差2場。 紐約人輕取溜馬 至於公牛就在主場大敗，在全場只有35%的命中率之下，公牛主場以92:132不敵活塞。公牛上半場表現極差，首節25投8中，命中率僅32%下，只獲得18分。不過更差是第2節，球隊有6分鐘時間1分未得，全節27次起手4中，得11分，命中率14.8%，令公牛半場落後29:71，最終在第3節末段已淪「垃圾時間」，活塞在最多領先49分下，以40分大勝公牛。另外紐約人就在唐斯（Karl-Anthony Towns）獨取40分，加上祖殊赫特（Josh Hart）的30分，以128:115擊敗溜馬。

杜蘭特職業生涯突破3萬分 灰熊就以119:112擊敗太陽，灰熊目前繼續在西岸排第2位。今場比賽太陽的杜蘭特個人獨取全場最多的34分，也令他生涯突破3萬分，是NBA史上第8名取得3萬分以上的球員，可是太陽的隊友未能協助杜蘭特，令他們今季兩負灰熊。 36歲的杜蘭特在早前有傳獲得金州勇士的垂青，想邀請他回歸與史堤芬居里（Stephen Curry）再度合作衝擊總冠軍，不過杜蘭特還是拒絕回到三藩市。讓他留在鳳凰城突破紀錄，他是繼勒邦占士（LeBron James）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、卡爾馬龍（Karl Malone）、高比拜仁（Kobe Bryant）、米高佐敦（Michael Jordan）、奴域斯基（Dirk Nowitzki）及張伯倫（Wilt Chamberlain）外，第8個3萬分球員。