NBA︱速龍4分不敵公牛　再度緣盡季後賽

東岸第9名與第10名的附加賽對碰，公牛主將的迪羅辛（DeMar DeRozan）面對舊東家的速龍。開賽速龍就率先取得3分領先，而全場的比賽，多數時間都由速龍領前，球隊在第3節初段就更加是領先過19分之多。然而速龍的優勢之後逐步被收窄，在進入進後一節前，速龍僅領先82:72。

NBA季後賽的附加賽，2019年的總冠軍多倫多速龍，在東岸附加賽以105:109不敵芝加哥公牛，3年內第2次無緣晉身季後賽階段。

在第4節中段，公牛將比分追平，並開始反先速龍，今場速龍的致命傷在於罰球線上的表現，球隊36次的罰球僅入18個，與命中率達8成的公牛差別明顯，尤其第4節速龍就射失6個，最終公牛以109:105擊敗速龍。

公牛的拉雲（Zach LaVine）成為全場得分最高一人，他個人獨取39分，當中13個是罰球。而胡斯域（Nikola Vucevic）今仗為公牛摘下13次籃板及攻入14分，至於迪羅辛就取得23分。公牛晉級之後，將與之前落敗的邁亞密熱火，爭奪東岸最後一個季後賽資格。

雷霆123:118擊敗鵜鶘

至於在西岸的附加賽，新奧爾良鵜鶘主場以118:123不敵奧克拉荷馬城雷霆，雷霆將會與明尼蘇達木狼爭奪餘下的西岸第8種子的資格。