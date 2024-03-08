NBA｜連勝斷纜 疲兵再戰 公鹿訪湖人有難

NBA明晨上演重量級好戲，由東岸次席公鹿作客西岸硬撼老牌勁旅湖人，合演雙核激鬥。公鹿剛戰在「字母哥」安迪杜甘普(Giannis Antetokounmpo)復出後卻慘食悶棍，不敵勇士，6連勝斷纜；相反「紫金兵團」湖人以逸待勞，除兩大主力外，攻守左右手奧斯甸利夫斯(Austin Reaves)與羅素爾(D’Angelo Russell)的持續進步，大大提升了球隊戰力，又正為爭逐直接晉身季後賽資格而戰，鬥志佔先，今戰有力重響勝鼓。(Viu TV 99台3月9日11:00直播)
公鹿自全明星周末之後，表現脫胎換骨，一口氣打出6連勝，直至剛戰造訪勇士以90比125大敗。新帥李華士(Doc Rivers)在防守上的改變，為球隊帶來新力量，表現漸入佳境；但也有媒體指出，該隊之前的6連勝其實含金量不足，期間只是打敗了失去明星中鋒艾比特(Joel Embiid)的76人，然後是兩勝實力平平的黃蜂及打敗中游的公牛。
公鹿作客難免兵疲
再者，公鹿由鬥勇士開始，已展開4場的西岸作客之旅，今場後再要作客快艇與帝王等有力爭標的強手，對公鹿實力才是真正考驗。剛戰復出的「字母哥」明顯狀態未足，全場雖然交出23分，卻多次被對手封阻成功；而其拍檔列拿特(Damian Lillard)同場表現亦普通，只得20分是水準以下之作，如今疲兵再戰湖人，格外難打。
另邊廂，湖人同日主場以120比130不敵帝王，仍在西岸中游徘徊，爭入前6位直接晉身季後賽路途艱鉅，今場火併公鹿自是不容有失。湖人今場有利之處是他們正處連續6場主場賽事的第5戰，相比公鹿至少免卻了舟車勞頓之苦。
小將防守增強輔助勒邦占士
人腳方面，湖人「大帝」勒邦占士(LeBron James)早前取得職業生涯第4萬分，年屆39歲仍是寶刀未老；而其中鋒拍檔安東尼戴維斯(Anthony Davis)的表現亦越趨穩定，今場與「字母哥」的「雙核」對決令人期待。值得一提，湖人兩位攻守副將奧斯甸利夫斯及羅素爾，前者近期的防守表現大幅提升，更獲得占士大讚；而羅素爾在避過了交易獲得留隊後，進攻發揮理想，為球隊提供雙核以外充足火力，今場勢成打敗公鹿的關鍵之一。