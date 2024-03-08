NBA｜連勝斷纜 疲兵再戰 公鹿訪湖人有難

NBA明晨上演重量級好戲，由東岸次席公鹿作客西岸硬撼老牌勁旅湖人，合演雙核激鬥。公鹿剛戰在「字母哥」安迪杜甘普(Giannis Antetokounmpo)復出後卻慘食悶棍，不敵勇士，6連勝斷纜；相反「紫金兵團」湖人以逸待勞，除兩大主力外，攻守左右手奧斯甸利夫斯(Austin Reaves)與羅素爾(D’Angelo Russell)的持續進步，大大提升了球隊戰力，又正為爭逐直接晉身季後賽資格而戰，鬥志佔先，今戰有力重響勝鼓。(Viu TV 99台3月9日11:00直播)

公鹿自全明星周末之後，表現脫胎換骨，一口氣打出6連勝，直至剛戰造訪勇士以90比125大敗。新帥李華士(Doc Rivers)在防守上的改變，為球隊帶來新力量，表現漸入佳境；但也有媒體指出，該隊之前的6連勝其實含金量不足，期間只是打敗了失去明星中鋒艾比特(Joel Embiid)的76人，然後是兩勝實力平平的黃蜂及打敗中游的公牛。