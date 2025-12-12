NBA｜金塊作客大勝帝王　火箭險勝快艇

老將如雲的薩克拉門托帝王又大敗，球隊主場面對丹佛金塊，在祖傑（Nikola Jokic）交出36分、12個籃板及8次助攻之下，帝王以105:136大敗給金塊，令金塊取得4連勝。而同日的比賽，侯斯頓火箭就以115:113險勝洛杉磯快艇。
面對着帝王，金塊今場在謝姆梅利（Jamal Murray）首節中段的3分波反超16:13之後，比賽就一面倒向金塊一方。在祖傑今場16次起手14中，當中包括2個3分。他個人取得36分、12個籃板及8次助攻之下，金塊最多領先37分，最終就以136:105大勝。金塊今場全部上陣球員都有得分，而屈臣（Peyton Watson）亦有21分貢獻。帝王雖然都有6人取得雙位數得分，但最高只有蒙克（Malik Monk）的18分，韋斯布克（Russell Westbrook）的17分已是正選5人最高得分。金塊贏波取得4連勝後，以18勝6負升上西岸次席。
西岸的第3位就是火箭，火箭在主場以115:113險勝快艇，艾派倫辛根（Alperen Sengun）今場取得22分、15個籃板以及4次偷球，不過重要的是亞曼湯臣（Amen Thompson），他在最後17.2秒上籃得手兼搏到犯規，取得3分後為球隊領先113:110。之後艾朗賀列迪（Aaron Holiday）及辛根各入1個罰球，令火箭得以險勝。亞曼湯臣今場都有20分、9個籃板和8次助攻的貢獻。
鵜鶘輕鬆擊敗拓荒者
同日另外2場的比賽，新奧爾良鵜鶘以143:120主場擊敗波特蘭拓荒者，密爾沃基公鹿同樣主場贏波，以116:101贏波士頓塞爾特人。