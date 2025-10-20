NBA｜金塊前瞻：陣容大升級　祖傑有力重返總決賽？

2025至26年NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。 丹佛金塊2024至25年賽季成績 金塊戰績：50勝32負（西岸第4，次輪敗給雷霆）

金塊進攻效率：118.9（聯盟第4）

金塊防守效率：115.1（聯盟第21） 金塊休賽期動向 加入：卡馬朗莊臣（Cameron Johnson）、布朗（Bruce Brown）、小添夏達威（Tim Hardaway Jr.）、華蘭斯古拿斯（Jonas Valanciunas）

離隊：米高波特（Michael Porter Jr.）、韋斯布克（Russell Westbrook）、迪安達佐敦（DeAndre Jordan）

關鍵問題：祖傑是否擁有足夠支援嗎？ 祖傑（Nikola Jokic）將迎來他在NBA的第11個賽季，他幾乎被一致認為是「地表最強球員」。無論是博彩公司還是聯盟高層，他都與基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）並列為2025至26年度MVP的熱門人選。 如果他最終得獎，將成為史上第6位4奪MVP的球員，與渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、米高佐敦（Michael Jordan）、比爾羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）及占士（LeBron James）齊名。 過去7個賽季中，金塊有6次取得50勝或以上（或按縮短賽季換算達50勝步伐）。唯一例外是2021至22年賽季，當時波特僅打9場、控衛梅利（Jamal Murray）因傷缺陣整季，但祖傑創下張伯倫以來最高球員效率值（PER），場均27.1分、帶隊取得48勝並闖入季後賽，最終再度當選MVP。 上季情況雖混亂，主教練米高馬龍（Michael Malone）與總經理加雲保夫（Calvin Booth）竟在季後賽前3場被解僱，祖傑仍場均大三元，帶隊取得50勝及西岸第4種子。季後賽首輪與快艇激戰7場，次輪再與雷霆硬戰7場，最終功虧一簣。

有祖傑在，金塊的「底線」幾乎得到保證：大約50勝、聯盟前5進攻、前10淨勝分、以及對任何對手都有取勝機會。但球隊的「上限」則取決於支援陣容，尤其是梅利與哥頓（Aaron Gordon）。當他們健康並運轉順暢時，金塊能擊敗任何球隊；反之，當尤基治休息時，球隊往往陷入困境。 根據數據專家Tom Haberstroh的統計，過去3年季後賽，金塊在祖傑下場的389分鐘裡被對手淨勝96分，每百回合淨負8.1分，與他在場時相差近12分。主教練阿杜文（David Adelman）深知若不改善替補表現，球隊將難以重返爭冠行列。 阿杜文在媒體日說：「我對正選組合不擔心，問題是如何找到合適的第2陣容。我們不能每晚在祖傑休息時輸12分，那是致命的。這樣你永遠無法拉開分差，只能讓主力疲於奔命，季後賽又要打40分鐘，這絕對不行。」 新任管理層針對這問題進行補強，球隊送走波特與一個2032年首輪籤，換來卡馬朗莊臣（Cameron Johnson），節省逾3,500萬美元薪資，同時得到一名3分命中率39%、場均7.2次出手的射手，比波特更有無球走動、運球創造與防守能力。根據「Dunks and Threes」的進階評分，卡馬朗莊臣（Cameron Johnson）上季的正負值（+2.4）高於所有非祖傑的金塊球員。 華蘭斯古拿斯助祖傑爭取時間休息 金塊隨後將節省的薪資轉化為即戰力，簽回2023年奪冠功臣布朗及老將小添夏達威（Tim Hardaway Jr.），增加外線火力與經驗；又從鵜鶘簽得華蘭斯古拿斯（Jonas Valanciunas） ，一名能在祖傑休息時支撐內線、甚至偶爾與他搭檔雙塔的老牌中鋒。 金塊主帥阿杜文接下來的任務，是在保持替補穩定的同時，嘗試讓這些組合創造優勢。他手上選項不少，包括年輕球員祖利恩斯佐達（Julian Strawther）、屈臣（Peyton Watson），以及因阿基里斯腱撕裂缺席整個上季的首輪新秀賀美斯（DaRon Holmes II）。 若這些問題大多能得到正面答案，金塊將再度有望獲得主場優勢，並在季後賽中憑祖傑的統治力挑戰任何對手。這樣的組合足以讓他們再次問鼎，即使前方仍有如雷霆般的強敵。