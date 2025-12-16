熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-12-16 13:58:54

NBA｜金塊加時小勝火箭　祖傑39分領5連勝

分享：
祖傑再取三雙為金塊加時128:125擊敗火箭。(美聯社)

祖傑再取三雙為金塊加時128:125擊敗火箭。(美聯社)

丹佛金塊在祖傑（Nikola Jokic）交出39分，以及繼續取得「三雙」的表現之下，主場加時以128:125擊敗侯斯頓火箭，連續5場贏波。而同日孟菲斯灰熊輕取洛杉磯快艇Ｘ:Ｘ。

經過2星期的作客旅程，金塊返回丹佛出戰。面對火箭今場雙方難分難解，4節比賽雙方16次互換領先及16次打成平手，雙方從沒領先過10分，在4節比賽後雙方打成117平手要進入加時，火箭在加時失速之下，終以125:128不敵金塊。火箭雖然正選5人全部取得雙位數得分，杜蘭特（Kevin Durant）有25分，而艾派倫辛根（Alperen Sengun）更貢獻33分、10個籃板及10次助攻的三雙，但是金塊祖傑同樣取得三雙，而且獲得39分、15個籃板及10次的助攻，還有謝姆梅利（Jamal Murray）的35分，協助金塊回到主場都繼續贏波，連贏至第5場，並在西岸繼續排第2。

adblk5
金塊加時128:125擊敗火箭。(美聯社) 金塊加時128:125擊敗火箭。(美聯社) 金塊加時128:125擊敗火箭。(美聯社) 金塊加時128:125擊敗火箭。(美聯社) 金塊加時128:125擊敗火箭。(美聯社) 金塊加時128:125擊敗火箭。(美聯社) 金塊加時128:125擊敗火箭。(美聯社) 金塊加時128:125擊敗火箭。(美聯社) 金塊加時128:125擊敗火箭。(美聯社)

法拉格生涯新高42分獨行俠仍輸波

至於今日其他比賽，灰熊作客對快艇，在小謝倫積臣（Jaren Jackson Jr.）攻入31分以及後備甘史賓沙（Cam Spencer）取得27分，帶領灰熊以121:103擊敗快艇。猶他爵士在主場同樣要打到加時，以140:133贏達拉斯獨行俠，獨行俠狀元法拉格（Cooper Flagg）雖然交出生涯新高的42分，然而獨行俠仍要再輸多場，而爵士贏波取得今季第10場勝仗。

另外，多倫多速龍作客106:96擊敗邁亞密熱火，而底特律活塞亦在作客贏波，以112:105挫波士頓塞爾特人。

ADVERTISEMENT

ad