NBA｜金塊加時贏籃網　祖傑交出大三雙

丹佛金塊的3屆最有價值球員祖傑（Nikola Jokic），在對布魯克林籃網的比賽交出29分、18個籃板及16次助攻的「大三雙」數據，令金塊在加時以144:139擊敗籃網。另外，金州勇士就以124:106輕取新奧爾良鵜鶘。
主場出戰的籃網，在上半場發揮不俗，首節更是取得球隊今季最多的40分，第2節更一度拉開過17分的差距。只是金塊頑強的抵抗，在最後的24秒，籃網領先1分時，獲得2個的罰球，可是芬利史密夫（Dorian Finney-Smith）兩罰僅中一，讓祖傑最後8秒得手，將比數追平125:125平手。加時籃網雖然是自取分的一隊，但金塊之後連取8分反超，最終贏144:139。
祖傑今場取得29分、18個籃板及16次助攻，這是NBA史上第2位球員單場可以在這3項數據取得這個數字，此前是名將「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson），可以交出這表現。後備的韋斯布克（Russell Westbrook）今場也交出22分，他今場3分2投2中，罰球亦10球全中，並有5次助攻，至於謝姆梅利（Jamal Murray）及艾朗哥頓（Aaron Gordon）同樣有24分的進帳。籃網就有舒洛達（Dennis Schroder）取得球隊最多的28分。
勇士缺居里仍反勝鵜鶘
缺少了史堤芬居里（Stephen Curry）及韋堅斯（Andrew Wiggins）的勇士，在主場面對鵜鶘雖然一度落後過19分，不過憑藉將自己的失誤降至8次，以及迫得對手24次的失誤，包括取得15次偷球，令勇士成功反勝，並以124:104擊敗鵜鶘，在主場取得今季的首次勝仗。新加盟的希特（Buddy Hield）今場為球隊最後最多的28分，對手的鵜鶘錫安威廉臣（Zion Williamson）及恩格咸（Brandon Ingram）雖然分別交出31及30分，但其他隊友都只有個位數的得分，令球隊無以為繼。