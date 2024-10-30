NBA｜金塊加時贏籃網　祖傑交出大三雙

丹佛金塊的3屆最有價值球員祖傑（Nikola Jokic），在對布魯克林籃網的比賽交出29分、18個籃板及16次助攻的「大三雙」數據，令金塊在加時以144:139擊敗籃網。另外，金州勇士就以124:106輕取新奧爾良鵜鶘。

主場出戰的籃網，在上半場發揮不俗，首節更是取得球隊今季最多的40分，第2節更一度拉開過17分的差距。只是金塊頑強的抵抗，在最後的24秒，籃網領先1分時，獲得2個的罰球，可是芬利史密夫（Dorian Finney-Smith）兩罰僅中一，讓祖傑最後8秒得手，將比數追平125:125平手。加時籃網雖然是自取分的一隊，但金塊之後連取8分反超，最終贏144:139。