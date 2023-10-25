NBA｜金塊揭幕戰12分贏湖人　38歲勒邦無力挽（附比賽精華）

上屆首次贏得總冠軍，丹佛金塊在賽前於主場掛起錦旗，以及展示球員的冠軍指環和獎座。而在揭幕戰面對洛杉磯湖人，金塊藉主將的祖傑（Nikola Jokic）交出「三雙」之下，以119:107擊敗勒邦占士（LeBron James）的湖人。
對於上季總冠的金塊來說，揭幕戰再遇湖人，是爭取衞冕的最好開始。再演上屆的西岸決賽，湖人除了在開賽取得過5分之後，全場都處於落後，金塊由祖傑帶領之下，首節已經拉開比數至34:20。縱然金塊放慢節奏，半場這支科羅拉多球隊仍然領先9分。之後第3節湖人再輕微追近，不過在第4節仍然由金塊主導，最終這支衞冕球隊以119:107獲勝。
祖傑無疑仍然是金塊的主力，今場交出29分、13個籃板及11次助攻。而謝姆梅利（Jamal Murray）以及卡達維普比（Kentavious Caldwell-Pope）亦分別貢獻21及20分。已屆38歲的勒邦，雖然亦有為湖人進貢最多的21分，然而隊友最多也只有達利安派斯（Taurean Prince）的18分及安東尼戴維斯（Anthony Davis）的17分，令湖人還是難以超越金塊。
太陽4分險勝勇士響頭炮
至於另一場的比賽，鳳凰城太陽以108:104擊敗金州勇士。迪雲布克（Devin Booker）今仗為太陽攻入32分，屬全場最高，至於勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）雖然都有27分進帳，不過勇士仍在最後階段遭太陽反勝。