NBA｜金塊揭幕戰12分贏湖人　38歲勒邦無力挽（附比賽精華）

上屆首次贏得總冠軍，丹佛金塊在賽前於主場掛起錦旗，以及展示球員的冠軍指環和獎座。而在揭幕戰面對洛杉磯湖人，金塊藉主將的祖傑（Nikola Jokic）交出「三雙」之下，以119:107擊敗勒邦占士（LeBron James）的湖人。

對於上季總冠的金塊來說，揭幕戰再遇湖人，是爭取衞冕的最好開始。再演上屆的西岸決賽，湖人除了在開賽取得過5分之後，全場都處於落後，金塊由祖傑帶領之下，首節已經拉開比數至34:20。縱然金塊放慢節奏，半場這支科羅拉多球隊仍然領先9分。之後第3節湖人再輕微追近，不過在第4節仍然由金塊主導，最終這支衞冕球隊以119:107獲勝。