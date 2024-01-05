NBA｜金塊最後三分絕殺勇士　「殺人王」格連獲准歸隊復操（附比賽精華）

丹佛金塊憑着上屆NBA總決賽的最有價值球員祖傑（Nikola Jokic），在最後一秒射入的3分球，以3分絕殺金州勇士，今季3次對賽全勝。而勇士在近5場比賽，輸足4場。

之前兩次主場，金塊都只不過以3分及6分小勝勇士。在今次作客三藩市，兩隊還是鬥得難分難解。全場12次平手及9次互換領先，勇士在第4節曾經拉開18分優勢，然而這也成為比賽的轉捩點，勇士在之後只取得4分之下，被金塊打出22:4的攻勢，6分多鐘內將比數追平至127平手。在最後的0.8秒，上屆總冠軍MVP的祖傑3分線外起手射入，金塊以130:127擊敗勇士，今季3次對賽都成功險勝。