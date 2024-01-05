熱門搜尋:
六合彩 綠置居2023 日本地震 流感 姜濤 農曆新年2024 魚町銀天街 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-01-05 14:02:55

NBA｜金塊最後三分絕殺勇士　「殺人王」格連獲准歸隊復操（附比賽精華）

分享：
祖傑最後1秒3分起手，為金塊絕殺勇士。(美聯社)

祖傑最後1秒3分起手，為金塊絕殺勇士。(美聯社)

丹佛金塊憑着上屆NBA總決賽的最有價值球員祖傑（Nikola Jokic），在最後一秒射入的3分球，以3分絕殺金州勇士，今季3次對賽全勝。而勇士在近5場比賽，輸足4場。

之前兩次主場，金塊都只不過以3分及6分小勝勇士。在今次作客三藩市，兩隊還是鬥得難分難解。全場12次平手及9次互換領先，勇士在第4節曾經拉開18分優勢，然而這也成為比賽的轉捩點，勇士在之後只取得4分之下，被金塊打出22:4的攻勢，6分多鐘內將比數追平至127平手。在最後的0.8秒，上屆總冠軍MVP的祖傑3分線外起手射入，金塊以130:127擊敗勇士，今季3次對賽都成功險勝。

金塊130:127擊敗勇士。(美聯社) 金塊130:127擊敗勇士。(美聯社) 金塊130:127擊敗勇士。(美聯社) 金塊130:127擊敗勇士。(美聯社) 金塊130:127擊敗勇士。(美聯社)

功臣的祖傑今場取得34分、10次的助功及9個籃板的「準三雙」成績，而艾朗哥頓（Aaron Gordon）及謝姆梅利（Jamal Murray）亦分別有30分及25分的進帳。勇士「浪花兄弟」史堤芬居里（Stephen Curry）及基利湯臣（Klay Thompson）其實也合共交出54分，當中9球是3分球，可是在關鍵時刻的手緊，成為勇士贏變輸的主因。不過對勇士還有一個不知是好是壞的消息，被聯盟無限期停賽的達蒙特格連（Draymond Green）已經獲准重返球隊的訓練場接受訓練，或有機會獲得解除停賽。

公鹿4分險勝馬刺

至於同日另一場賽事，密爾沃基公鹿以125:121險勝聖安東尼奧馬刺，公鹿「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）攻入最多44分及14個籃板，而馬刺的新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）亦有27分，但實力上的差異，還是讓馬刺錄得今季第29場敗仗。

Ad Block
公鹿125:121擊敗馬刺。(美聯社) 公鹿125:121擊敗馬刺。(美聯社) 公鹿125:121擊敗馬刺。(美聯社) 公鹿125:121擊敗馬刺。(美聯社) 公鹿125:121擊敗馬刺。(美聯社)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受