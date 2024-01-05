NBA｜金塊最後三分絕殺勇士　「殺人王」格連獲准歸隊復操（附比賽精華）

丹佛金塊憑着上屆NBA總決賽的最有價值球員祖傑（Nikola Jokic），在最後一秒射入的3分球，以3分絕殺金州勇士，今季3次對賽全勝。而勇士在近5場比賽，輸足4場。
之前兩次主場，金塊都只不過以3分及6分小勝勇士。在今次作客三藩市，兩隊還是鬥得難分難解。全場12次平手及9次互換領先，勇士在第4節曾經拉開18分優勢，然而這也成為比賽的轉捩點，勇士在之後只取得4分之下，被金塊打出22:4的攻勢，6分多鐘內將比數追平至127平手。在最後的0.8秒，上屆總冠軍MVP的祖傑3分線外起手射入，金塊以130:127擊敗勇士，今季3次對賽都成功險勝。
功臣的祖傑今場取得34分、10次的助功及9個籃板的「準三雙」成績，而艾朗哥頓（Aaron Gordon）及謝姆梅利（Jamal Murray）亦分別有30分及25分的進帳。勇士「浪花兄弟」史堤芬居里（Stephen Curry）及基利湯臣（Klay Thompson）其實也合共交出54分，當中9球是3分球，可是在關鍵時刻的手緊，成為勇士贏變輸的主因。不過對勇士還有一個不知是好是壞的消息，被聯盟無限期停賽的達蒙特格連（Draymond Green）已經獲准重返球隊的訓練場接受訓練，或有機會獲得解除停賽。
公鹿4分險勝馬刺
至於同日另一場賽事，密爾沃基公鹿以125:121險勝聖安東尼奧馬刺，公鹿「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）攻入最多44分及14個籃板，而馬刺的新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）亦有27分，但實力上的差異，還是讓馬刺錄得今季第29場敗仗。