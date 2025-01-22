NBA｜金塊祖傑今季第19次「三雙」　大炒76人35分

原本是近4年最有價值球員的對壘，然而在費城76人的安比（Joel Embiid）依舊養傷，成為丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）表演。他在取得個人今季第19次「三雙」之下，協助金塊以144:109大勝76人。同日的其他比賽，多倫多速龍在近4場取得第3勝，以109:93擊敗奧蘭多魔術，而波特蘭拓荒者也以116:107擊敗邁亞密熱火。

傷兵滿營的76人有保羅佐治（Paul George）、安德烈杜蒙特（Andre Drummond）及耶保素利（Guerschon Yabusele）復出，當中保羅佐治取得11分，而耶保素利就有22分貢獻，連同麥斯（Tyrese Maxey）取得全場最多的28分及10個籃板，可是76人面對金塊仍是一場大敗。金塊全場多數都領先下，祖傑在頭3節比賽就已經取得27分、13個籃板以及10次的助攻，是他個人今季第19次的「三雙」。金塊今場的命中率達到61.2%，除了祖傑還有5位隊友取得雙位數得分。金塊目前以26勝16負在西岸排第4。