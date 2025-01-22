NBA｜金塊祖傑今季第19次「三雙」　大炒76人35分

原本是近4年最有價值球員的對壘，然而在費城76人的安比（Joel Embiid）依舊養傷，成為丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）表演。他在取得個人今季第19次「三雙」之下，協助金塊以144:109大勝76人。同日的其他比賽，多倫多速龍在近4場取得第3勝，以109:93擊敗奧蘭多魔術，而波特蘭拓荒者也以116:107擊敗邁亞密熱火。
傷兵滿營的76人有保羅佐治（Paul George）、安德烈杜蒙特（Andre Drummond）及耶保素利（Guerschon Yabusele）復出，當中保羅佐治取得11分，而耶保素利就有22分貢獻，連同麥斯（Tyrese Maxey）取得全場最多的28分及10個籃板，可是76人面對金塊仍是一場大敗。金塊全場多數都領先下，祖傑在頭3節比賽就已經取得27分、13個籃板以及10次的助攻，是他個人今季第19次的「三雙」。金塊今場的命中率達到61.2%，除了祖傑還有5位隊友取得雙位數得分。金塊目前以26勝16負在西岸排第4。
速龍反底近4場贏第3場
至於東岸尾二的速龍近期回勇，球隊近4場的比賽贏到第3場。在主場迎戰東岸第8的魔術，以109:93取勝，不過他們現時仍在東岸排尾2。而另一支下游隊伍的拓荒者，也在作客以116:107擊敗熱火，熱火尋求離隊的占美畢拿（Jimmy Butler）仍有13分進帳，可是希路（Tyler Herro）的缺陣，熱火面對西岸尾3的拓荒者也無力反撲，在落後最多27分下，最終還是收窄至輸9分。熱火目前在東岸排第9。
另外洛杉磯湖人在主場以111:88擊敗聯盟戰績最弱的華盛頓巫師，勒邦占士（LeBron James）今場取得21分、13個籃板及10次助攻的「三雙」表現。而兒子的邦尼占士（Bronny James）今場亦有上陣近2分鐘，但未有得分，只獲1個籃板。